¿Cómo ven los uruguayos la situación económica del país? Esto dice una encuesta de Equipos

Equipos Consultores publicó una encuesta sobre la percepción de los uruguayos acerca de la situación económica actual del país, en la que salieron “opiniones divididas y poco polarizadas, aunque con saldo negativo”.

De los consultados, el 24% de la población califica la situación como “buena” o “muy buena” y el 32% como “mala” o “muy mala”. Sin embargo, el grupo mayoritario es el de los que se decantaron por la opción “ni buena ni mala”, que constituye el 44% de los sondeados.

“Por tanto, la percepción de la población sobre la economía actual del país carece de estridencia. No solo porque hay una proporción importante que se ubica en posiciones intermedias, sino también porque las categorías extremas de respuesta (“muy buena” o “muy mala”) son minoritarias”, señala Equipos.

“Cuando se consulta cuál es la expectativa sobre la economía en los próximos doce meses, el resultado es relativamente similar, aunque con saldo inverso. Nuevamente el grupo mayor (43%) se ubica en posiciones intermedias, afirmando que no espera cambios: siente que en un año la economía estará ‘igual’ que ahora (adicionalmente, 9% no sabe qué puede ocurrir). En este caso, el grupo que espera mejoras (29%) es algo mayor al que espera que la economía empeore (19%). Pero también, en su mirada hacia el futuro, los uruguayos tienen expectativas no radicalizadas sobre lo que puede ocurrir en 12 meses”, añade la demoscópica.

En lo que va del actual período de gobierno, las visiones de los uruguayos sobre la economía han tenido variaciones significativas, indica la consultora. “La principal, apenas iniciada la gestión de gobierno actual, está asociada a la llegada de la pandemia: entre febrero y marzo de 2020 la confianza económica pasó de +6 a -20 en un mes”, apuntan.

“Luego de ese momento mínimo, la confianza en la economía se fue recuperando paulatinamente (con evoluciones asociadas al contexto de la pandemia y la vacunación), hasta llegar a un máximo de +8 en enero de 2022. Ahí se inicia un fuerte proceso de caída, explicado principalmente por el aumento de la inflación en el primer semestre del año, y hay un acelerado proceso de deterioro hasta -10 (mayo de 2022). Y, a partir de entonces, nuevamente una gradual recuperación en el segundo semestre del año, hasta volver al punto de neutralidad en que actualmente nos encontramos, y que se ha mantenido básicamente estable a lo largo de todo 2023”, destacan.

El informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 10 y el 23 de agosto de 2023 a partir de encuestas realizadas en forma presencial y encuestas telefónicas realizadas a través de telefonía celular. Se entrevistaron a mayores de 18 años en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el país. Se abarcaron 176 puntos muestrales a lo largo del territorio nacional.

El tamaño muestral efectivo de las encuestas presenciales fue de 704 casos y el de las encuestas telefónicas de 500 casos, conformando un total de 1204 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1204 casos es de +- 2,8%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.