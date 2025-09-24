“Como un tigre de papel”: Trump criticó duramente a Rusia y respaldó a Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles ligeramente a favor de Ucrania, y describió a Rusia como un “tigre de papel” que “debería haber ganado en menos de una semana”.
“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania a su estado original”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.
“Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”, añadió.
El republicano criticó duramente a Rusia, e indicó que el país “lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”. En ese sentido, describió a la potencia como un “tigre de papel”, es decir, un Estado que parece poderoso y amenazante, pero en realidad es frágil.
Además de desestimar al Kremlin, Trump apuntó que cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades de Rusia “descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman, y todos los demás problemas que afectan a su economía de guerra”, Ucrania “podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”.
“Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que hagan lo que quieran con ellas. ¡Mucha suerte a todos!”, concluyó.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]