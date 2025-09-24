“Como un tigre de papel”: Trump criticó duramente a Rusia y respaldó a Ucrania

Internacionales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles ligeramente a favor de Ucrania, y describió a Rusia como un “tigre de papel” que “debería haber ganado en menos de una semana”.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania a su estado original”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

“Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”, añadió.

El republicano criticó duramente a Rusia, e indicó que el país “lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”. En ese sentido, describió a la potencia como un “tigre de papel”, es decir, un Estado que parece poderoso y amenazante, pero en realidad es frágil.

Además de desestimar al Kremlin, Trump apuntó que cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades de Rusia “descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman, y todos los demás problemas que afectan a su economía de guerra”, Ucrania “podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”.

“Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que hagan lo que quieran con ellas. ¡Mucha suerte a todos!”, concluyó.