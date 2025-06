¿Cómo será el invierno en Uruguay? El pronóstico de Serra, más una advertencia

Locales

Aunque el invierno climatológico ya comenzó el pasado domingo 1º de junio, el astronómico dará inicio el próximo 20 de junio a las 23:54 en el hemisferio sur.

Así lo explicó el meteorólogo José Serra, quien también compartió su visión sobre lo que se puede esperar del clima en Uruguay durante los próximos meses.

“La tendencia indica que ya estamos en invierno. Las temperaturas que hemos tenido desde hace algunos días así lo demuestran”, afirmó, en diálogo con Montevideo Portal.

Según el experto, el invierno de 2025 será frío y corto, con temperaturas “dentro de lo normal o levemente por encima”, y precipitaciones también dentro de los valores habituales.

Además, aclaró que, como en todo invierno, no faltarán algunos eventos puntuales: “Vamos a tener episodios de ola de frío, vamos a tener alguna tormenta. Es normal. Será un invierno dentro de los parámetros normales”, aseveró.

Asimismo, Serra volvió a hacer alusión a la figura de la “cebolla” para resguardarse del frío, aunque ahora con un añadido más: el tapabocas.

“Cuando uno entra a una reunión, una clase o su trabajo y hay personas engripadas, no se están protegiendo ni están protegiendo al resto. Yo me abrigué, pero no me protegí de los demás”, ejemplificó. En ese sentido, recomendó el uso del tapabocas como una medida solidaria y preventiva. “En este período estacional estamos llegando a un 40% de la población con gripes; usar tapabocas no solo protege a uno mismo, sino también a los demás”, argumentó el meteorólogo.

“Así que esa cebollita debería venir con una etiqueta, que sería el tapabocas”, concluyó.

