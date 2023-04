¿Cómo se paran las principales figuras argentinas de cara a las elecciones internas?

Internacionales

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia

El domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas que definirán el próximo gobierno e iniciarán un nuevo período de la historia argentina, luego de la era de Alberto Fernández.

Previo a eso, el 13 de agosto, el país vecino celebrará las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), que desde su creación en 2009 tienen el cometido de definir qué partidos están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales —los que obtengan al menos el 1,5% de los votos— y cómo se integrará la lista que representará a cada una de las fuerzas políticas.

Luego de que tres de las figuras principales se bajaran de la contienda, en tiempos en que la oposición se muestra fragmentada y no logra establecer alianzas, y con la incertidumbre de cómo afectará la realidad económica a las figuras que proponga el oficialismo, Argentina se prepara para votar en unos comicios en el que se debate qué rostro podría tener la continuidad o qué tan fuerte puede ser un eventual cambio de figuras en la Casa Rosada.

A cuatro meses de las internas, la rueda de nombres sigue girando y no se define aún la lista de precandidatos de los dos principales bloques: el gobernante Frente de Todos (FDT) y el opositor Juntos por el Cambio (JXC).

A continuación, una puesta a punto de las principales figuras de ambas coaliciones y de los otros partidos que competirán, junto con un breve repaso de dónde están parados de cara a los comicios.

Alberto Fernández, presidente desde 2019 (FDT)

El mandatario argentino anunció el pasado viernes con un video en su cuenta de Twitter que no se presentaría a la reelección. “No logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, los bajos ingresos, los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades tengo una certeza: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo”, afirmó el presidente, para luego confirmar que no aspira a que su nombre sea puesto en la lista de precandidatos.

En la última encuesta de intención de voto antes de anunciar su baja oficial de la carrera, Fernández marcaba 9,6% según la consultora Reale Dalla Torre, quedando dentro de su interna por detrás del kirchnerista Eduardo Wado de Pedro, su ministro del Interior (10%), y por delante de Sergio Massa, su “superministro” de Economía (8%). En dicha encuesta, el FDT figuraba con 27,60%; en segundo lugar, frente al 31,15% de JXC, y apenas sobre el 26,70% de La Libertad Avanza (LLA).

Cristina Fernández, presidenta entre 2007-2015 (FDT)

La vicepresidenta y exmandataria sigue siendo la figura más fuerte del oficialismo en las encuestas de respaldo a los políticos, donde continúa marcando entre 15 y 20%, marca que llegó a rebasar levemente luego del intento de asesinato que sufrió el 1º de setiembre de 2022 a manos de Fernando Sabag Montiel.

Antes de que el presidente anunciara su salida de la contienda, el 6 de diciembre Cristina Fernández dio un discurso luego de la sentencia de la llamada “Causa Vialidad”, que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó a ejercer cargos públicos, fallo que aún hoy no está firme, debido a la apelación de la defensa de la política peronista.

En esa ocasión, la vicepresidenta proclamó que en 2023 no sería “candidata a nada”, por lo que no tendría fueros. “No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”.

Sobre su condena, en ese punto, dijo que “no son los seis años de cárcel”, sino que la real “es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos”, cuando “todos los cargos” a los que accedió fueron “por elección popular”.

Este jueves, la expresidenta dará un discurso en La Plata en un evento con el nombre “27 de abril 2003-2023. La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”.

En la charla, además de dar su visión sobre el rol del Fondo Monetario (FMI) en la política económica de su país, se espera que se pronuncie acerca de las elecciones, dado que es la primera vez que habla en público desde que el presidente Fernández anunció que no se presentará a la reelección.

Mauricio Macri, presidente entre 2015-2019 (JXC)

El expresidente, que estuvo entre la era de la primera Fernández y la del segundo, anunció el 26 de marzo de este año que no se presentaría en las elecciones de 2023, a pesar de que muchos dirigentes de la coalición que lideró —e incluso el escritor Mario Vargas Llosa en una cena en Madrid, según La Nación— pedían su nombre para ganarle al oficialismo.

“Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Lo hemos hecho siempre manteniendo la unidad, a pesar de los momentos complejos que hemos transitado. Lo estamos demostrando con la gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes que tenemos hoy. Estoy convencido de que ese es el equipo que necesita la Argentina para comenzar el nuevo ciclo. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección”, dijo Macri en un video publicado en sus redes, donde remarcó: “Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente”.

En 2019, cuando perdió las elecciones en primera vuelta, Macri y JXC alcanzaron el 40,28% de los votos frente al 48,24% logrado por Fernández. El caudal de votos recibido, a pesar de su derrota electoral, era, junto con la falta de respaldo al gobierno actual, uno de los principales argumentos de los que apostaban a Macri para 2023.

En la última encuesta que lo menciona, realizada por las consultoras Grupo Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero y consignada por Clarín, el exmandatario y líder de Propuesta Republicana (PRO) obtuvo un 11,5% en la intención de voto, encabezando en ese entonces el fragmentado grupo de posibles candidatos de JXC.

Sergio Massa, ministro de Economía (FDT)

El líder del Frente Renovador (tercer partido dentro del FDT) ha sido, en otros tiempos, referido por los medios argentinos como la figura “moderada” que podía mediar entre el kirchnerismo y los partidarios del presidente Fernández. Es por esto que, cuando las divisiones entre ambos bloques se acrecentaban tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, su nombre fue el elegido para la cartera, suplantando a la efímera Silvina Batakis y convirtiéndose en el “superministro” de la cartera, con las carteras de Finanzas, Hacienda, Producción, Agricultura bajo su órbita, y la relación con los organismos multilaterales de crédito como el FMI.

Tras su nombramiento, muchos analistas rápidamente apuntaron a la negociación entre los Fernández y vieron en ella un presagio de que el expresidente de la Cámara de Diputados podría ser un candidato que conformara a (casi) todos en el FDT. La senda del medio.

Según Infobae, el 5 de mayo los dirigentes del Frente Renovador le pedirán a Massa que se postule a las PASO con listas propias, en paralelo al kirchnerismo y al albertismo. Él dijo a CNN en febrero que “es incompatible” ser ministro de Economía y llevar adelante “la cuestión electoral”. Hoy, sin haber hecho oficial una precandidatura, su nombre marca entre 12 y 17% en las últimas encuestas de intención de voto.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JXC)

El 22 de febrero de este año, el jerarca porteño hizo oficial su precandidatura y, apuntando al centro del electorado, comenzó su campaña con una dialéctica pidiendo “terminar con la grieta”, según informó en aquel entonces La Nación.

Con entre el 16 y el 19%, y respaldado por figuras como Elisa Carrió —líder de Coalición Cívica, tercer socio de JXC—, Larreta deberá enfrentarse a Patricia Bullrich, hasta este mes presidenta de su fuerza política, el PRO, que criticó el perfil elegido por él. “No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país, ni para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, resaltó Bullrich en un hilo de Twitter el día del anuncio del jefe de Gobierno de CABA.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad durante la administración Macri (JXC)

La exmontonera devenida en líder de la oposición lanzó su campaña a la presidencia en junio del año pasado, en un evento en el que presentó su plan de gobierno y donde puso el foco en la seguridad y la economía, “los temas que más preocupan a la gente”, según consignó La Nación. En la reunión, la exministra estuvo acompañada por Macri.

En las últimas encuestas de marzo y abril, Bullrich ha oscilado entre el 10 y el 22%, marcando en la última de ellas, a cargo de la consultora Opina Argentina, 11%.

Javier Milei, diputado nacional (LLA)

Tras su llegada a la política, el economista libertario que apunta contra “la casta”, hoy desde su rol en el Congreso Nacional, se muestra como una de las figuras más fuertes en intención de voto, con entre 19 y 26% en las últimas encuestas, que corresponden tanto al candidato como a su partido, La Libertad Avanza, donde no tiene competencia hasta ahora para las PASO.

Milei lanzó su candidatura presidencial el 10 de junio de 2022, en un acto en el que se refirió al establishment político así: “Casta parasitaria, chorra e inútil que nos hunde en la pobreza”. Con esa dialéctica, el diputado busca separarse del oficialismo y la oposición encarnada en JXC y presentarse como una tercera opción y aspirar a un eventual balotaje.

En estos tiempos de subida del dólar y “crisis cambiaria” en Argentina, el diputado incluso se ha cruzado con otras figuras y políticos del espectro liberal debido a que propone la dolarización —es decir, la sustitución del peso argentino por la divisa estadounidense— como medida de contención económica para enfrentar la devaluación de la moneda y la inflación.

Los otros nombres del oficialismo

Dentro del FDT han surgido otras figuras que podrían presentarse, aunque hasta ahora la coalición de gobierno no formalizó ninguna candidatura. Dentro del kirchnerismo, los nombres que suenan con relativa fuerza son Eduardo Wado de Pedro, actual ministro del Interior y una de las figuras del gabinete más cercanas a Cristina Fernández, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía en tiempos en que ella gobernaba.

El rol que ocupará en las próximas elecciones el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner —actual diputado y presidente del Partido Justicialista bonaerense—, sigue siendo una de las dudas que los analistas mantienen para delinear cómo será la interna del oficialismo.

Por otra parte, Juan Grabois, dirigente social e integrante del FDT, lanzó en marzo de 2023 su candidatura bajo la consigna “Argentina Humana”, aunque, según consigna Página12, afirmó que retirará su nombre de la carrera si Cristina Fernández o De Pedro se lanzan a ella. Desde el interior, el nombre que suena con más fuerza de entre todos los gobernadores peronistas es el de Jorge Capitanich, titular del gobierno chaqueño y quien fuera jefe de Gabinete de CFK.

En los sectores vinculados con el “albertismo” buscan impulsar a Daniel Scioli, actual embajador de Argentina en Brasil y exvicepresidente en tiempos de Néstor Kirchner. El político justicialista, un veterano en las candidaturas nacionales, mide hoy entre 4 y 8% en intención de voto en las encuestas de abril.

De derecha a izquierda, la oposición

Antaño unido con Milei durante los inicios electorales del economista, José Luis Espert, colega del anterior en lo profesional y en su rol en el Congreso, lidera hoy Avanza Libertad, un partido político de corte liberal y libertario con el que busca disputar a su exsocio el voto de los desencantados. Espert anunció en octubre del año pasado que se postularía a gobernador de la provincia de Buenos Aires y dijo que está dispuesto a negociar con JXC y LLA para competir contra el oficialismo.

Dentro de JXC, saliendo del eje Larreta-Bullrich, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció en marzo su candidatura con la frase “ya es hora de que Cristina se vaya a su casa”, según consignó La Nación. En el radicalismo, el senador Martín Lousteau también sonaba como posible nombre, pero en octubre afirmó que será candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El neurocientífico devenido en político Facundo Manes, también del radicalismo, aún no ha definido su rol frente a las elecciones, pero se ha mostrado crítico con que JXC gire “en base a la interna del PRO” y por la preocupación de que Milei les saque votos, informó Infobae.

En el ala de izquierda de la oposición argentina, dentro de la coalición Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), los dos partidos mayoritarios, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas, definieron que Nicolás del Caño, diputado nacional y uno de los nombres favoritos para la candidatura, no se postule y que en su lugar vaya Myriam Bregman, también representante nacional. En las últimas encuestas, el FIT-U marca entre 1 y 4% en intención de voto.

