¿Cómo se incendió el camión de ayuda humanitaria en la frontera Colombia-Venezuela?

Una investigación realizada por The New York Times ahonda en la hipótesis (con pruebas) de que la ayuda fue incendiada por los propios opositores.

"La narrativa parecía encajar". Así comienzan el trabajo final de una investigación los periodistas Nicholas Casey, Chirstoph Hoettl y Deborah Acosta, todos del The New York Times, quienes apuntan a que el camión que transportaba ayuda humanitaria para Venezuela fue incendiado intencionalmente en la frontera con Colombia, y que no fue por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En el artículo, publicado este domingo, los periodistas realizan una recopilación del episodio que sucedió el pasado 23 de febrero en la frontera y de la posterior guerra de acusaciones.

"El vicepresidente Mike Pence escribió que "el tirano en Caracas bailó" mientras sus secuaces "quemaban alimentos y medicinas". El Departamento de Estado publicó un video que decía que el Sr. Maduro había ordenado que se quemaran los camiones. Y la oposición de Venezuela retuvo las imágenes de la ayuda en llamas, reproducidas en docenas de sitios de noticias y pantallas de televisión en toda América Latina, como evidencia de la crueldad del Sr. Maduro", señala el artículo.

Pero hay un problema, sostienen: "La oposición en sí misma, no los hombres de Maduro, parecen haber incendiado la carga accidentalmente".

Esta afirmación se sostiene en unas imágenes inéditas obtenidas por el periódico y en los videos publicados posteriormente, entre los que se destaca uno divulgado por el gobierno colombiano, en el que se acusa a Maduro del incendio, y que parece haber sido editado con ese propósito.

La reconstrucción del hecho sugiere que un cóctel Molotov, lanzado por un manifestante anti Maduro, fue el desencadenante "más probable" del incendio.

En un momento dado, cuentan los profesionales, un manifestante lanzó una bomba casera hecha con una botella hacia las fuerzas de seguridad venezolanas, que estaban bloqueando el puente que conecta ambos países para evitar que los camiones de ayuda llegaran.

Pero el trapo usado para encender el cóctel se separó de la botella y voló hacia el camión de ayuda, lo que se muestra en las imágenes. Medio minuto después el camión está en llamas.

El incendio de este camión llevó a una "amplia condena" al gobierno venezolano, y muchos fueron los que sostuvieron que el mismo Maduro había ordenado quemar el camión.

"Maduro ha mentido acerca de la crisis humanitaria en Venezuela, contrata criminales para quemar alimentos y medicamentos destinados al pueblo venezolano", escribió John R. Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, en un mensaje publicado en Twitter el 2 de marzo, relata el artículo estadounidense.

Sin embargo, tras consultas hechas por el periódico, los funcionarios estadounidenses hicieron una declaración, en la que no especifican si las fuerzas de Maduro iniciaron el fuego.

"Los testimonios de testigos indican que el incendio comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon violentamente la entrada de la asistencia", señaló el posterior comunicado.

Un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad Nacional reafirmó esta teoría y señaló que Maduro "es responsable" de "crear" las condiciones para la violencia.

El gobierno de Maduro también hizo afirmaciones sin fundamento, agrega el artículo, ejemplificando con la "insistencia" del presidente de que no hay escasez de alimentos en Venezuela y las afirmaciones que aseguraban que los camiones traían alimentos vencidos y armas estadounidenses.

El día de los camiones, el gobierno de Colombia se "convirtió rápidamente" en el impulsor de la teoría que señalaba a Maduro, remarca el artículo. La vicepresidenta de aquel país, Marta Lucía Ramírez, publicó una foto de lo que dijo que era uno de los camiones incendiados por Venezuela.

El gobierno colombiano también envió imágenes tomadas a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos que fueron editadas, según señala el The New York Times.

"Las imágenes fueron editadas para mostrar círculos alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas arrojando recipientes de gas lacrimógeno, que explotan en el impacto, hacia el convoy de ayuda. Imágenes posteriores muestran que el camión se convirtió en humo, lo que implica que fueron los funcionarios venezolanos los responsables. Pero las imágenes distribuidas por el gobierno colombiano eliminan el período de 13 minutos antes de que comience el incendio. Funcionarios de la oficina del Sr. Duque no publicaron el video completo luego de repetidas solicitudes de The Times.

La nota también señala que la versión que apuntaba contra Maduro fue divulgada por todo el departamento de Estado de Estados Unidos, la oposición venezolana y el gobierno de Colombia: "Cada uno de los camiones quemados por Maduro llevaba 20 toneladas de alimentos y medicinas", escribió el senador Marco Rubio en Twitter, "repitiendo un reclamo publicando por una red de noticias colombiana".

"Juan Guaidó, el líder de la oposición de Venezuela, ha sostenido fervientemente que la ayuda contenía medicamentos y que también fue quemada por el Sr. Maduro. Cuando The Times se comunicó con Guaidó el jueves acerca de la posible información contradictoria sobre lo que contenía el camión, Edward Rodríguez, portavoz del Sr. Guaidó, dijo que "no tenía la información exacta" y remitió preguntas a Gaby Arellano, un legislador a cargo de La distribución de la ayuda".

