¿Cómo prohibir cuidacoches en Colonia? Intendencia busca conversar con Policía y Fiscalía

El intendente Rodríguez dijo que la iniciativa de la Junta fue algo “muy estudiado” y que no ha tenido “ninguna queja” hasta el momento.

26.02.2026 15:46

2026-02-26T15:46:00-03:00
Montevideo Portal

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, se refirió este jueves a la resolución de la Junta Departamental de Colonia de prohibir la actividad de los cuidacoches, y de su intención de comenzar a fiscalizar.

“Hay que conversar con Fiscalía y el Ministerio del Interior. Esto no es un proyecto que el gobierno departamental manda a estudio de la Junta; surge de la propia Junta Departamental”, dijo el intendente, según declaraciones consignadas por Subrayado.

Rodríguez remarcó que se trató de un asunto “muy estudiado”. “Acá se consultó gente del Mides, de distintas organizaciones sociales y obviamente la comisión de Tránsito de la Intendencia”, dijo.

“Yo no he tenido ninguna queja de que haya pasado algo”, añadió. 

En una sesión realizada este lunes, la Junta Departamental dejó sin efecto una ordenanza de 2004 que regulaba la actividad de los cuidacoches a nivel departamental. Con la derogación de la norma, el trabajo que hacen estas personas pasará a estar prohibido y desregulado, por lo que se plantea penalizar a quien se encuentre ejerciendo dicha actividad en la vía pública.

