¿Cómo murió Carlos Tagliabúe? Familia denuncia “cabos sueltos” y pide que se investigue

Policiales

El pasado 27 de diciembre, Carlos Tagliabúe Boggio, de 25 años, salió de su casa en San José de Mayo rumbo a su trabajo, un tambo en el paraje Mundo Azul, en el kilómetro 112 de la ruta 3. Esa mañana, su madre ignoraba que sería la última vez que lo vería.

Tal como informáramos, Carlos jamás llegó al tambo y no se supo más de él hasta el 8 de enero, cuando se localizó un cuerpo descompuesto en un campo de playa Vieja de San José de Mayo, sobre el río San José.

El estado de los restos impidió la identificación en el momento. Sin embargo, días más tarde el cotejo de muestras de ADN confirmó que se trataba de Carlos.

Si bien la hipótesis principal acerca del deceso del joven es la de un suicidio, su familia asegura que hay detalles que sugieren que podría tratarse de un homicidio.

Por ejemplo, señalan que el cuerpo se localizó en un lugar de difícil acceso y que había sido previamente revisado durante la búsqueda. Además, en el lugar del hallazgo no se localizaron efectos personales que el joven llevaba encima cuando salió de su casa, como su celular y algunas prendas de vestir.

Nelly Boggio, madre de Carlos, no oculta su disconformidad con el modo en que se llevó adelante la búsqueda. En diálogo con el medio maragato San José Ahora, Boggio aseguró que no recibió ningún informe detallado sobre las causas de la muerte de su hijo. Para ella, el hecho de que el cuerpo se encontrara en un lugar tan inaccesible y la falta de explicaciones sobre otros detalles refuerzan su convicción de que no se trató de una autoeliminación.

Las pesquisas siguen su curso, y la policía procura localizar a un amigo del joven fallecido, que sería la última persona que lo vio con vida.

Si bien el cuerpo no mostraba señales visibles de violencia, el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba dificultó las investigaciones. Por ello, además de la hipótesis de autoeliminación, no se descarta la posibilidad de un asesinato ni tampoco la de un deceso vinculado al consumo de estupefacientes, ya que tiempo atrás el joven había tenido problemas de consumo de drogas.

La madre lamentó también que no prosperara en tiempo y forma su pedido a Fiscalía para acceder a las imágenes de cámaras de vigilancia, algo que, entiende, podría haber facilitado una identificación más rápida.