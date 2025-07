¿Cómo funcionaría la junta médica en la ley de eutanasia?: esto explicó diputado Gallo

Política

El diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, explicó los detalles de los artículos que se presentaron para el proyecto de ley sobre eutanasia, y mencionó que que se conformará una junta médica cuando haya desacuerdo entre médicos, evitando así “burocratizar” un proceso que, según señaló, debe centrarse en el sufrimiento del paciente.

La propuesta trata de que ante la “discordancia de la primera opinión del médico con respecto a la segunda", “se forma una junta médica”, dijo Gallo a Montevideo Portal.

La junta estará compuesta por “un médico especialista en la patología que tiene el paciente, un médico psiquiatra y un médico que determine la reglamentación”,mencionó.

Gallo enfatizó que no todos los casos requieren la participación de un psiquiatra, porque “ellos [psiquiatras] nos dicen que la psiquis del paciente la puede determinar el médico tratante”, “sabe si el paciente está psíquicamente apto o no para tomar esa decisión”, agregó, y consideró una “exageración” convocar a un especialista solo para ratificar lo que ya definieron el médico y el paciente.

El dirigente advirtió sobre el impacto que tendría “burocratizar” el proceso porque “hay 30.000 consultas en ASSE esperando por un psiquiatra, lo que no podemos generar con la eutanasia es que haya burocracia para tomar estas decisiones”, apuntó.

Gallo insistió en que el médico tratante “está capacitado para escuchar a un paciente que te está pidiendo que le practique la eutanasia” y afirmó que “No es ningún misterio”, afirmó.

También explicó que si un paciente no está en condiciones mentales, el procedimiento no puede realizarse. “Si el paciente está fuera de su psiquis, está delirando, ya el médico no puede tomar la acción de consagrar la eutanasia”, señaló. Además enfatizó que hay controles posteriores, ya que “el procedimiento va a una comisión de revisión y ahí se estudia el caso. El médico que tome la decisión va a tener muchísimo cuidado porque está expuesto a terminar preso o procesado”, advirtió.

Con respecto al proceso legislativo para que esta articulación se apruebe, Gallo detalló que se esperaba comenzar el tratamiento esta semana, pero la presidenta de la Comisión de Salud, Lidia Reisch, pidió recibir al senador Pedro Bordaberry, quien tiene un proyecto alternativo. “Nos parecía importante escuchar la opinión del senador”, dijo, y explicó que “como Bordaberry es el jefe político de la presidenta de la comisión y ha hecho buenos aportes en otros temas, nos pareció de orden dar lugar a eso”.

El cronograma aprobado prevé que Bordaberry se presente el martes 15 de julio, la comisión vote el articulado el miércoles 16 y el proyecto quede listo para tratar en sala el 5 de agosto. “Ese es el cronograma de trabajo que aprobamos ayer”, sentenció.

