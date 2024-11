¿Cómo fue la reunión entre Sánchez, Cairo y Sodano? Esto contó el cabildante

Elecciones 2024

Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto (CA), se refirió este viernes nuevamente a sus dichos sobre que desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) le ofrecieron “cargos” a cambio de su apoyo a la fórmula presidencial frenteamplista de Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

En diálogo con Punto de Encuentro (970 Universal), el dirigente cabildante dijo que “la primera persona” que lo llamó fue Cecilia Cairo, senadora electa del Frente Amplio.

“Me llama para juntarnos, tomar un café y conversar”, indicó, y dijo que este primer contacto fue el 5 de noviembre. Al día siguiente, se juntaron “en un café en pleno centro” por unos 15 minutos.

“Me presenta la idea de juntarnos con [Alejandro] el Pacha Sánchez y con gente del MPP”, manifestó, a lo que Sodano accedió.

Una vez ya en la reunión con ambos dirigentes frenteamplistas, explicó: “Me preguntan qué opinaba de apoyar a Orsi e irme con ellos, y que iba a tener mi lugar seguro en la política en la parte del [Poder] Ejecutivo. Podía ser por el lado de adicciones o por el lado de industria”.

Además, comentó que le plantearon posibilidades en una eventual intendencia del FA en Montevideo y “se podía evaluar más adelante algún lugar electivo en las municipales, como alguna dirección en la intendencia”.

“A mí me llamaron para hablar de situación política, que fue a lo que accedí. Ellos me llamaron reconociendo mi trabajo político, dentro de la coalición y mi partido. Así como me propusieron, les dije ‘muchísimas gracias, valoro mucho la oferta que me hacen, pero yo tengo mi ruta, tengo mi camino, soy fundador de mi partido’”, contó el diputado.

“El rechazo no es solamente por lo que me puedan ofrecer, es por un tema ideológico, moral”, sostuvo, y recalcó que están “en las antípodas con el tema de adicciones en lo que hace el Frente Amplio”.

“Tenemos diferencias en muchísimas políticas que queremos llevar adelante”, insistió.

En ese sentido, aludió a la respuesta de Sánchez este jueves, quien negó haberle ofrecido algún cargo a Sodano. “A mí me ofrecieron cargos”, aseguró el cabildante.

