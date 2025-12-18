Locales

¿Cómo estará el clima en las fiestas?: meteorólogo afirmó que habrá “asado asegurado”

Montevideo Portal

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció este jueves el tiempo para la próxima jornada y analizó lo que se espera para las próximas fiestas.

El experto dijo en Subrayado (Canal 10) que este viernes “va a ser una jornada agobiante, con altas temperaturas”. Además, aseguró que habrá “mucho calor” y se extenderá hasta el mediodía del sábado.

Luego de las jornadas con alta temperatura, Cisneros afirmó que habrá lluvias y tormentas tras un frente frío que ingresará al país. Posteriormente a las precipitaciones, las condiciones van a mejorar y “va a quedar muy pesada la jornada”, debido a la humedad.

“Comienza a mejorar radicalmente la situación el próximo lunes”, afirmó.

Para el próximo 24 de diciembre, el experto aseguró que los días van a estar bien y habrá temperaturas de entre 18 y 25 °C. “Tenemos el asado asegurado”, reflexionó.

Para el 31 de diciembre habrá “más calor” y el clima superará los 25 °C. “No hay lluvias”, afirmó.

