¿Cómo estará el clima el fin de semana?: Inumet anunció “períodos de nuboso”

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer el pronóstico del clima para el primer fin de semana del 2026 en distintas zonas del país.

Para el área metropolitana, este viernes se espera un cielo claro, aunque con “períodos de nuboso”. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 25 °C. Además, Inumet indicó que existe una “baja probabilidad de precipitaciones escasas”. El sábado, en tanto, la mañana estará nubosa, con chaparrones y viento, condiciones que se mantendrán durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 24 °C de máxima.

En el este del país, el viernes por la mañana se presentará nuboso, con “probable formación de tormentas aisladas”, además de neblinas y bancos de niebla. Para la tarde se prevén períodos de cielo claro y una “baja probabilidad de precipitaciones escasas”, aunque persistirá la neblina. Las temperaturas irán desde los 13 °C hasta los 26 °C. Durante las primeras horas del sábado se esperan “chaparrones costeros” y viento. Las temperaturas estarán entre los 10 °C y los 26 °C. Para el domingo, Inumet informó que las probabilidades de precipitaciones serán bajas.

En el norte del país, este viernes por la mañana el cielo estará nuboso, con “precipitaciones y tormentas aisladas”, condiciones que se mantendrán durante la tarde. También se prevén neblinas y bancos de niebla. A pesar de las lluvias, la temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 32 °C. El sábado por la mañana el tiempo se mantendrá similar, pero hacia la tarde se espera una mejora, con cielo claro. Para el domingo, las probabilidades de lluvias serán “nulas”, según el organismo.

