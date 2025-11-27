¿Cómo estará el clima el fin de semana?: Inumet anunció lluvia para la hora del clásico

Montevideo Portal
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el clima estará inestable y habrá lluvias durante el próximo fin de semana.
Según informó el organismo, el viernes será “con temperaturas elevadas en casi todo el territorio”, especialmente en el norte y en el litoral, donde las máximas pueden superar los 34 °C. En el sur y el este será una jornada inestable “con probabilidad de formación de tormentas aisladas”.
Para el sábado, “descenderán las temperaturas” y habrá precipitaciones y tormentas, "algunas puntualmente fuertes", aunque se prevén mejoras temporarias hacia el cierre del día.
El domingo, las condiciones continuarán inestables desde la madrugada, con cielo cubierto, y habrá precipitaciones y tormentas en todo el país, anunció el instituto.
“Durante el clásico, podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y rachas de viento”, avisó el organismo.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]