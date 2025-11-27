Locales

¿Cómo estará el clima el fin de semana?: Inumet anunció lluvia para la hora del clásico

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el clima estará inestable y habrá lluvias durante el próximo fin de semana.

Según informó el organismo, el viernes será “con temperaturas elevadas en casi todo el territorio”, especialmente en el norte y en el litoral, donde las máximas pueden superar los 34 °C. En el sur y el este será una jornada inestable “con probabilidad de formación de tormentas aisladas”.

Para el sábado, “descenderán las temperaturas” y habrá precipitaciones y tormentas, "algunas puntualmente fuertes", aunque se prevén mejoras temporarias hacia el cierre del día.

El domingo, las condiciones continuarán inestables desde la madrugada, con cielo cubierto, y habrá precipitaciones y tormentas en todo el país, anunció el instituto.

“Durante el clásico, podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y rachas de viento”, avisó el organismo.

