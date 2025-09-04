Locales

¿Comenzó la primavera? El pronóstico de Inumet para el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció su pronóstico de cara al primer fin de semana de setiembre.

En tal sentido, sostuvo que la mañana del viernes será fría, “con neblinas y bancos de niebla en varias zonas. El cielo estará algo nuboso, con periodos de mayor nubosidad y posibles chaparrones costeros”.

En tanto, el sábado será “muy frío, con temperaturas alrededor de los cero grados, y posibles heladas meteorológicas. Cielo algo nuboso, con nieblas y neblinas matinales”.

Por último, el domingo “continuará frío, pero con un leve ascenso térmico. Hacia la noche aumentará la nubosidad, principalmente en el norte, donde hay alta probabilidad de algunas precipitaciones, que luego se extenderán a todo el país hacia el día lunes”.

“Comenzó la primavera meteorológica, pero el frío aún no se va”, acotó. “A disfrutar del fin de semana, porque vuelven las lluvias”, aconsejó.

En tanto, el meteorólogo Mario Bidegain señaló en declaraciones a Telenoche que “ha ingresado un frente frío en las últimas horas del miércoles”. En tal sentido, la “masa de aire polar va a permanecer por lo menos hasta el domingo”.

En esta línea, el especialista objetó que este invierno “es uno de los más fríos de los últimos 20 años, con una temperatura media que es comparable a lo que fue el invierno de 2007”.