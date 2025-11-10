“Coimero”: frenteamplista que pidió disculpas a Da Silva tuvo que hacerlo con Martinelli

Política

El militante frenteamplista Andrés Copelmayer, que en las últimas semanas había ofrecido disculpas al senador Sebastián da Silva por haberlo vinculado a Conexión Ganadera, volvió a pedir disculpas, esta vez al exministro del Interior Nicolás Martinelli.

Según constató Montevideo Portal, el militante había calificado de “coimero” al exjerarca por la compra de cámaras de seguridad.

En sus redes sociales, Copelmayer sostuvo que en sus redes utilizó “términos despectivos y agraviantes” para referirse al político, atribuyéndole “conductas impropias de un funcionario público”.

“Aprovecho esta oportunidad para extender públicamente al señor Nicolás Martinelli, y a su familia, mis más sinceras y profundas disculpas por esas manifestaciones, dejando especial constancia de que me retracto absolutamente de todas y cada una de ellas, y me abstendré en el futuro de realizar comentarios sobre su persona”, agregó.

Según añadió, “luego de una profunda reflexión”, llegó “a la conclusión de que las redes sociales son un importantísimo lugar para el intercambio, que nos exige a todos interactuar desde el respeto, sin importar cuán profunda pueda ser la discordancia de opiniones”. “Por eso, asumo el ferviente compromiso de así comportarme en el futuro”, añadió.

Tras el pedido de disculpas, Martinelli compartió el posteo y escribió: “Las redes son libres, pero exigen responsabilidad por lo que decimos. La libertad de expresión no ampara mentir ni difamar a otros. Confío en que este episodio sirva para reafirmar la importancia del respeto, la verdad y la responsabilidad en el uso de las redes. Con el honor no se juega”.

