“Clara persecución política”: denuncian a Albisu por el cese de 292 trabajadores en Salto

Un grupo de trabajadores contratados por la Intendencia de Salto realizaron una manifestación en la capital departamental en reclamo por el cese de 292 contratos dentro de la comuna.

Según supo Montevideo Portal, los trabajadores advirtieron desde hace algunas semanas de la intención de la gestión liderada por el blanco Carlos Albisu y llevaron adelante reuniones para negociar que no tuvieron el resultado esperado. Por eso, se decidió la movilización.

Desde el lugar, el dirigente Juan Carlos Gómez afirmó que se está cometiendo “una violación enorme por parte del intendente Carlos Albisu a los derechos adquiridos de los trabajadores”.

“Esto es político, no nos quedan dudas”, evaluó en diálogo con Telemundo (Canal 12) Gómez y agregó que “ellos mismos [por los jerarcas de la Intendencia de Salto] los plantean”. Según el dirigente, el razonamiento es que “hay que cesar a los trabajadores por su condición de punteros políticos”. “Como que ser militante político en una sociedad de derecho sea un pecado. Y que ser militante político no te hace merecedor de defender tus derechos como trabajador, como el derecho al trabajo, que es un derecho universal”, consideró.

El dirigente enfatizó que “hay una clara persecución política de parte del gobierno a 300 familias, a 300 trabajadores que ingresaron por una vía legítima, que como sindicato la hemos tratado de limitar, que es el ingreso por designación directa, y de la cual el sistema político se ha abrazado y no ha querido renunciar a la herramienta”.

“Esperamos que no sea un tema laudado porque vamos a dar la lucha, incluso con los compañeros cesados, para el reintegro”, añadió.

Además, de acuerdo con el sindicato, con estas resoluciones “hay una clara violación de la ley de negociación colectiva”.

Finalmente, Gómez denunció “una campaña de estigmatización y de odio de parte de la población con los funcionarios municipales”.

