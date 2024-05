“Cinco muertos ese día”: Orsi responde crítica de Calabria por reunión con Leal y Layera

Política

Después de la polémica que se generó por un tuit de Yamandú Orsi, en el que mostró una reunión con los exdirector de la Policía Mario Layera y el exjerarca del Ministerio del Interior Gustavo Leal, el precandidato frentamplista respondió a las críticas, en especial a la que hizo Luis Calbria en Doble click.

El asesor en seguridad de Álvaro Delgado y exjerarca del Ministerio del Interior dijo al programa radial que si Leal y Layera volvieran al gobierno “sería Disnelylandia para los chorros”.

En tanto, Orsi relativizó, en rueda de prensa, que su equipo de seguridad estuviera designado. “Yo me reuní con gente que, más o menos, entendía algo, con la gente que se puede decir que uno se reúne, porque si te llegás a reunir con alguien que esté en funciones, o que tenga algo que ver… Mirá lo que le pasó a Erode Ruiz cuando se reunió con Leal”, expresó.

“A los que salen a decir que esto es Disneylandia: cinco muertos ese día y un niño baleado por un arma 9 mm”, apuntó el exintendente de Canelones.

En esta línea, el precandidato habló de que el país atraviesa un momento de “cierto desamparo”.

“No es un tema de seguridad; es un tema de salud, un tema educativo. Por donde lo quieras agarrar, tenés una punta. Es un tema mundial también, que los países más poderosos del mundo no han podido parar, al menos lo de occidente. Incluso siempre tenés una novedad más tenebrosa que la anterior. Hace tiempo se nos dice: guarda con el fentanilo y acá estábamos hablando de si Bonomi se iba o no. A mí nunca me van a escuchar decir [cosas sobre Jorge] Larrañaga, [Luis Alerto] Heber, nunca voy a hacer eso. Pero a vos se te pasa un elefante por adelante y seguimos con lo mismo”. dijo.

El precandidato frenteamplista también se refirió a la posible fórmula presidencial del Frente Amplio de cara a las elecciones de octubre. “Es casi un hecho o una definición tácita que de la interna surja la fórmula, me parece que es sano, es potente”, expresó.