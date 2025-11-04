Internacionales

“Cierro los ojos y veo la escena”: mujer sobrevive de milagro a ataque de su compañero

Un terrible intento de feminicidio conmovió a los vecinos de la pequeña localidad de Lupionópolis, un pueblo de 4.500 habitantes en el norte del estado brasileño de Paraná

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado 28 de octubre, cuando la víctima, de 26 años, estaba sentada frente a un bar. Tal como se aprecia en el video, un automóvil se dirige de forma directa hacia la mesa de la mujer y la atropella.

Al volante del vehículo iba Alex Pizarro, de 40 años, compañero sentimental de la mujer, y quien hasta el momento de redactarse la presente continuaba en paradero desconocido.

La mujer fue ingresada en el Hospital Universitario de Londrina, donde fue dada de alta al día siguiente con tratamiento ambulatorio.

En declaraciones a la televisora local, la hermana de la víctima dijo que, pese al brutal impacto, no sufrió fracturas, pero sí una fisura de cóccix.

Sin embargo, las secuelas psicológicas podrían ser serias. “Está un poco afectada psicológicamente. Me dice ‘cierro los ojos y veo la escena’”, contó.

La hermana dijo estar al tanto de que el hombre maltrataba verbalmente a la víctima, pero desconoce si hubo agresiones físicas previas. Ahora con el agresor libre, la mujer obtuvo una media judicial de protección contra él.



LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

MULHER SOFRE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM LUPIONÓPOLIS



Na tarde desta terça-feira (28), uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Lupionópolis.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro sobe na calçada e tenta atropelar a vítima. pic.twitter.com/cTXwBMTEmd — D.Henriques | Blogueiro (@dhenriquesofici) October 29, 2025