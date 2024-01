“Ciclovía está bien diseñada; la imprudencia genera esta situación”, dijo jerarca de IM

Locales

Tras el primer accidente de tránsito registrado en la ciclovía ubicada en la avenida 18 de Julio desde su inauguración, el director interino de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Justo Onandi, defendió la obra vial.

De este modo, el director interino cuestionó las críticas a la ciclovía: “Por ejemplo, una persona pasa un semáforo con luz roja y es una imprudencia, ninguno discute si este semáforo está bien puesto o no”.

“El semáforo está bien puesto, la ciclovía está bien diseñada, la imprudencia es lo que genera esta situación”, consideró.

“Si no hubiera estado la ciclovía, no sabemos qué habría pasado” con el ciclista involucrado en el accidente, sostuvo Onandi en rueda de prensa.

Según el jerarca de la IM, “en este caso, la ciclovía estaba, daba seguridad al ciclista, pero el tema de la imprudencia es algo que termina provocando siniestros de tránsito”.

Onandi destacó que el accidente de este jueves “fue leve”, pero considera que hay “muchos siniestros de tránsito que se producen y no son de esa naturaleza”.

La IM “redoblará el esfuerzo” en lo que refiere a campañas para trabajar con los peatones, así como también con los ciclistas.

El accidente de este jueves, explicó la IM, se generó cuando dos peatones cruzaron en un lugar que no está habilitado, a media cuadra de Ejido, y embistieron a un ciclista que pasaba por allí. Si bien ninguno de los tres involucrados fue herido de gravedad, una emergencia médica asistió al lugar.

Por su parte, Onandi señaló que en la avenida de 18 de Julio se producían entre 10 y 12 siniestros por año antes de la ciclovía.

Al ser consultado sobre la posibilidad de multar a los peatones que no respeten la ciclovía, el jerarca expresó que desde la comuna departamental plantean “hacer una campaña de concientización”, que implica “exponer al peatón a que no cruce en un lugar que no está habilitado”, por ejemplo.