“Choto Tribilín” y “respuesta hueca”: blancos a Orsi por comentario de Maduro y Lacalle

Dirigentes del Partido Nacional respondieron a los dichos del candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, acerca del discurso que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dará el mes próximo en la asamblea la ONU, en Nueva York.

El mandatario empleará la ocasión para referirse a la crisis en Venezuela; Orsi hizo un comentario irónico, en alusión a la incidencia que las palabras de Lacalle Pou podrían tener en la resolución del conflicto: “Tiembla Maduro, ¿eh?”.

“Si tiembla Maduro o no, lo será por la solidaridad que reciba el pueblo venezolano y lo aislado que quede en el mundo el dictador, o la complicidad que lo protege como la del FA y su candidato. La ironía de Orsi habla de Orsi”, criticó Javier García, senador y exministro de Defensa.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se refirió al tema, pero no aludió explícitamente al comentario del exintendente de Canelones.

“Que nuestro presidente realice un discurso frente a sus pares en la ONU no es solamente denunciar al dictador Maduro, significa ser la voz de los millones de venezolanos que sufren y reclaman por el triunfo de la democracia”, escribió en la red social X.

Por su lado, el senador Jorge Gandini criticó “la respuesta hueca de un presidenciable que va contra todas las tradiciones”.

“La resignación de los inútiles. Los que no hacen nada por la libertad, los quietos, los invisibles, son cómplices de la farsa y el fraude de Maduro”, expresó.

“Qué choto Tribilín. No mete una y además se ríe de la política exterior”, dijo el exsenador Sebastián Da Silva.

Martín Lema, diputado y exministro de Desarrollo Social, respondió al comentario de Orsi y trató al FA de “cómplice”: “Los que temblamos somos los uruguayos por el silencio cómplice del Frente Amplio ante la dictadura de Nicolás Maduro”.

“Pobre mi país si queda en manos de este hombre”, sostuvo el diputado Rodrigo Blás.

“Desconocer la importancia de la presión internacional sobre las dictaduras del mundo es desconocer todo. Cómo les cuesta su deuda y compromiso con Maduro”, agregó.

