“Chinga tu madre”: insultaron y corrieron al influencer Luisito Comunica en una marcha

El influencer y youtuber mexicano Luisito Comunica, que acumula más de 90 millones de seguidores en todas las redes sociales, fue protagonista de un tenso y confuso episodio durante una manifestación en Ciudad de México.

Según él mismo relató en su perfil, se topó en la tarde de este viernes con una marcha en contra de la gentrificación y los asistentes lo corrieron con insultos.

“Fue una situación llena de adrenalina. Iba caminando por la calle y me encuentro a un grupo de manifestantes, me acerco y resulta que era una manifestación anti gentrificación. Estaban gritando ‘A la verga los gringos, a la verga las rentas’ y me metí de chismoso”, contó en Instagram.

Luisito contó que, al principio, no tuvo ningún inconveniente al acercarse a la manifestación, pero el problema comenzó cuando varios lo reconocieron. “En eso me empiezan a gritar: ‘Chinga tu madre, Luisito. Tú eres parte del problema, tú eres parte de la gentrificación’ y yo así de soy mexicano”, comentó.

A pesar de los ataques, hubo algunas personas que se le acercaron para pedirle saludos y fotos. Al notar que los insultos continuaban, dijo que tuvo que pedir ayuda a dos policías que se encontraban en la zona.

“Por suerte había dos policías ahí, me le acerco a uno, me llevan y me dicen: ‘Luisito, para qué te vienes a meter por aquí’ y pues ya me sacaron buena onda, todo seguro”, concluyó.

La marcha se llevó a cabo este viernes por ser 4 de julio —Día de la Independencia de Estados Unidos—. Fue una actividad que inició como una conversación sobre la gentrificación y el desplazamiento de residentes, pero derivó en una manifestación para reclamar el derecho a habitar la ciudad.

