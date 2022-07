“Chicanas y postergaciones”: el enojo de Pasquet tras un planteo de diputados oficialistas

Política

Montevideo Portal

El proyecto de eutanasia, que unifica el que presentó en 2020 el diputado colorado Ope Pasquet con el que elaboró la bancada del Frente Amplio en 2021, está “casi pronto”, dijeron a Montevideo Portal fuentes legislativas, y solo le falta “corregir pequeños detalles”. La intención de los promotores es presentarlo este mes de julio y que se vote en setiembre u octubre.

Sin embargo, Pasquet manifestó ayer en Twitter su malestar con cierta demora en su tratamiento en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El legislador escribió: “Ayer recibí por Twitter el siguiente mensaje directo: ‘Por favor, a insistir con la ley de eutanasia y suicidio asistido. Tengo metástasis y no me puedo mover porque me está comiendo los huesos de la columna. Cómo va a seguir esto? No tiene cura. Ayudaaaaaa’”. Luego, agregó: “Nuestro proyecto fue presentado el 11 de marzo de 2020; hace dos años y cuatro meses. Hemos respetado los tiempos de la Comisión de Salud, que dio prioridad a otros temas. Pero por respeto a quienes están sufriendo ahora, no aceptaremos más postergaciones ni chicanas”.

Ayer recibí por Twitter el siguiente mensaje directo: "Por favor, a insistir con la ley de eutanasia y suicidio asistido. Tengo metástasis y no me puedo mover porque me está comiendo los huesos de la columna. Cómo va a seguir esto? No tiene cura. Ayudaaaaaa". 1/2 — Ope Pasquet (@opepasquet) July 18, 2022

Las “chicanas y postergaciones”, según pudo saber Montevideo Portal, refieren a planteos que hicieran en comisión los diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto), que el pasado 12 de julio, tras recibir a delegados de la Asociación de Farmacias del Interior y de la organización Empatía Uruguay (esta última a favor de la eutanasia), plantearon la necesidad de escuchar a más delegaciones antes de avanzar.

“A modo de colaborar con la organización y la administración de la Comisión, nosotros recordamos que al comienzo del estudio de estos proyectos de ley habíamos emitido a la secretaría de la Comisión un listado de organizaciones que entendíamos debían expedirse al respecto que incluía, también, delegaciones que nos habían solicitado ser escuchadas. A modo de colaborar —estamos todos tratando de hacer lo mismo—, hemos seleccionado de todas las que faltan, algunas que para nosotros son prioritarias que asistan a dar su punto de vista”, planteó Pérez Bonavita. “Reitero, colaborando con la Comisión, hay muchas que vamos a dejar por fuera por temas de tiempo, porque el resto del mes no tenemos sesión y retomamos en agosto por el tema de la rendición de cuentas”, agregó, según consta en actas.

La presidenta de la comisión, la frenteamplista Lucía Etcheverry, le dijo entonces que se había solicitado el listado de delegaciones tiempo atrás y que al 3 de mayo, cuando se planificaron las comparecencias, “ese listado no estaba”. Advirtió entonces que el planteo de Pérez Bonavita se debía someter a votación o pasar a un cuarto intermedio.

La diputada cabildante insistió en que “habría que revisar” las fechas y “chequear mails o mensajes de whatsapp”. “Entendemos que ese listado estuvo desde el comienzo”, advirtió, y luego procedió a mencionar “las delegaciones que faltan” y que deberían asistir “sí o sí”, además de otras adicionales que le parecería “de orden” que comparecieran.

“Más allá de lo que se haya acordado o no, como legisladores de la Comisión estamos en todo nuestro derecho en querer escuchar estas partes que nos parecen importantísimas para el estudio de los proyectos y sobre todo, tomando como ejemplo otros estudios de proyectos que nos han llevado hasta un año entero, aceptando venir a todas las delegaciones que así lo pidieron. Entonces, no entiendo por qué en el caso de un proyecto tan serio, creo que es el más serio de todos los que hemos tratado, debería ser diferente, e impedirse o prohibirse que vengan personas que nos parecen de orden escuchar”, sostuvo Pérez Bonavita.

El listado, de más de 20 organizaciones y especialistas, corroborado según dijo con Goñi y el diputado Alfredo De Mattos, incluye al Comité de Bioética del Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina de la Udelar, la Unidad Académica de Bioética, la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, la Sociedad de Gerontología y Geriatría, el Colegio de Enfermeros, la Agrupación Evolución Médica, la Asociación de Enfermería del Uruguay, el Comité de Bioética de la Facultad de Psicología, el BPS, la Unidad de Cuidados del Mides, Cuidados Paliativos del MSP, la Alianza de Pacientes Uruguay, la FUS, la Asociación de Médicos Cristianos, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, la Organización Último Recurso, la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica.

“Y para finalizar, esto sí lo estoy añadiendo por fuera del listado, pero me parece de orden y como legisladora necesito saber qué va a pasar en este ámbito, quiero citar al Banco de Seguros del Estado y aclaro que esto sí lo propongo hoy y, reitero, está por fuera, y también a Audea, que es la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, a su presidente Aníbal González”, finalizó la legisladora cabildante.

Luego continuaron discutiendo si correspondía o no, si se había planteado a tiempo o no, y si había algún plazo previsto que se interpusiera a las citaciones. En ese momento, el frenteamplista Luis Gallo, impulsor del proyecto, dijo: “La verdad es que estoy un poco sorprendido por alguna de las afirmaciones que hizo la diputada Pérez Bonavita. Lo primero, para que todos entendamos, estos proyectos de ley se están trabajando y la intención que tiene el Frente Amplio y el Partido Colorado es de aprobarlos en el mes de setiembre u octubre, a más tardar. Ya lo hemos dicho varias veces. Con ese criterio es que estamos trabajando, y se hizo una selección. Lo que la mayoría de los integrantes de la Comisión entendió es que citáramos a aquellas organizaciones o delegaciones más representativas”.

Gallo también dijo que otras delegaciones quieren ir “a hablar a favor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido”, pero que “la presidenta (Etcheverry) ha sido muy estricta en cuanto a los tiempos y en el manejo, haciéndolo con la ecuanimidad que la caracteriza”. Por último, advirtió: “Entendemos que tenemos las mayorías parlamentarias en la Comisión para aprobar el proyecto de eutanasia”.

La discusión continuó y Goñi insistió: “La Iglesia Católica vino cuando consideramos el proyecto de cuidados paliativos. Empatía Uy viene por segunda vez. ¿Por qué viene por segunda vez? O MADU que vino por segunda vez. Decirle que no a la Iglesia Católica del Uruguay, a la Alianza Evangélica o a cualquiera de las organizaciones judías planteadas acá, me parece que sería un error inexcusable”.

En un intento por resolver el asunto, Etcheverry dijo que la comisión había establecido “criterios de trabajo” y que “no se trata de innovar”. “Respecto de las posiciones y las prioridades, todos las tenemos. Muchos han expresado que quieren más tiempo, otros tienen el tema debatido, pero es legítimo y tenemos los mecanismos para laudar esto”.

Finalmente, Pérez Bonavita pidió someter a votación el asunto, a lo cual Etcheverry contestó afirmativamente y quedó agendado para la primera sesión de agosto. “Los que no quieran escuchar a estas delegaciones que lo digan y los que las queremos escuchar, votaremos que sí”, concluyó la cabildante, cuyo líder de partido, Guido Manini Ríos, se ha pronunciado tajantemente contrario a la aprobación de la eutanasia.

Montevideo Portal