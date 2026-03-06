Locales

¿“Chaparroncitos” o tormentas? Se viene la lluvia, pero la cuestión es dónde y cuánta

Durante las próximas 48 horas se producirían lluvias en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, y continuando con la “grieta pluviométrica” de los últimos tiempos, el agua en el sur no sería suficiente para revertir el déficit hídrico que castiga a esa parte del país.

Esta mañana, en su espacio en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que las lluvias comenzarán sobre este mediodía, pero que serán solo “chaparroncitos” y "poca cosa".

“Todas las lluvias intensas han desaparecido, hay hojarasca nomás”, expresó el profesional. En cuanto al sábado, adelantó que se producirán también chaparrones en el norte, en los departamentos de “Cerro Largo, Artigas, Rivera, Salto” y que —comentó— tendrán la deferencia de saltarse a Tacuarembó, donde mañana comienza una nueva edición del festival de la Patria Gaucha.

Por su parte, en su pronóstico para el fin de semana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también contempla precipitaciones para ambos días, pero no habla de meros “chaparroncitos”, sino de tormentas hechas y derechas.

Según Inumet, el fin de semana “va a comenzar inestable y desmejorando con lluvias y tormentas” que van a afectar principalmente la franja centro-norte y este del país.

En ese sentido, el viernes se produciría “una desmejora gradual desde el litoral oeste al este, generando lluvias y tormentas, previéndose los fenómenos y acumulados más intensos y elevados al norte del país”.

El sábado, según el organismo, “continúan las precipitaciones y tormentas en la franja norte, centro y este del territorio, donde podrían registrarse los mayores acumulados de lluvia”, mientras que desde el suroeste y sur las condiciones comenzarían a mejorar.

Ya el domingo persisten algunas precipitaciones escasas en el noreste, mejorando rápidamente, mientras que en el resto del territorio el cielo se presentará nuboso y algo nuboso, sin lluvias.