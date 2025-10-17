“Chanta de cuarta” y “la verdad es hija del tiempo”: Bianchi y Da Silva contra Carrera

Política

Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi reaccionaron a la resolución del Tribunal de Apelaciones de 2° turno, que confirmó la formalización de la investigación sobre Charles Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada y revocó —por mayoría de los votos— el delito de falsificación ideológica por funcionario público como autor mediato.

El senador blanco Sebastián Da Silva escribió en su cuenta de X: “Se hizo justicia con este chanta de cuarta, además de mal tipo”. En tanto, la legisladora blanca Graciela Bianchi usó su frase de cabecera: “La verdad es hija del tiempo”, tuiteó.

El pasado 11 de junio, la jueza Lorena Juliano dio lugar al pedido de la fiscal Fleitas e imputó en audiencia a Carrera por fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público.

La actuación de Fleitas fue recusada por Carrera por considerarla “escandalosa”; sin embargo, la fiscal de Corte Mónica Ferrero rechazó este pedido y, por ese motivo, se prosiguió con la audiencia.

Tras el traslado de Silvia Porteiro, Fleitas solicitó la imputación del exlegislador a diez días de tomar las riendas de la causa. Su predecesora investigaba un presunto delito de abuso de funciones.

“Los actos de humanidad se hacen cuando es dinero propio, pero no cuando es dinero de las arcas del Estado, porque el dinero de las arcas del Estado es de toda la sociedad en su conjunto; por eso es un delito que ataca a la administración de Justicia”, manifestó Fleitas en audiencia.

Asimismo, dijo que Carrera actuó como “funcionario público” con “engaño cuando dio ingreso en forma verbal a Víctor Hernández al Hospital Policial, así como también cuando, utilizando esta información privilegiada que era el conocer que existía el rubro Canasta de Fin de Año, le otorga Tickets de Alimentación a personas que no estaban habilitadas por la norma para poder percibirlo”.

Esto último, explicó Fleitas, “tiene que ver con un daño patrimonial”.

Además, planteó que, desde Fiscalía, “no se ha podido encontrar ninguna documentación que avale esa autorización específica, tanto para el ingreso al hospital como algún convenio con una mutualista; tampoco un pago directo del particular por haber estado en el Hospital Policial”.

Fleitas, entonces, indicó que hubo “un engaño, utilizando información privilegiada que se traduce en un daño para la administración”. “Por lo tanto, los dos delitos: tanto la falsificación ideológica, como autor mediato, y la utilización de información privilegiada, son los medios con los que se comete el daño. Por eso es ocurrencia fuera de la reiteración de los delitos”, explicó.

Recusación

En su pedido de recusación, Carrera se refirió a que Fleitas ha tenido manifestaciones públicas que “denotan una clara filiación política y afinidad ideológica” con los partidos y las posiciones políticas de los partidos que conformaron el anterior gobierno.

“Luego de la denuncia realizada en mi contra por el exministro [Luis Alberto] Heber, con fines claramente políticos, la fiscalía a cargo de Silvia Porteiro llevó adelante una investigación durante más de tres años. Mis abogados y ocho prestigiosos académicos demostraron que soy inocente y que el caso debe archivarse”, había escrito días atrás Carrera, en referencia al caso que lo investiga por la cesión del Hospital Policial a un civil baleado por un policía en un confuso episodio ocurrido en el balneario La Paloma en 2012.

Por ese entonces, el integrante del MPP era el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, liderado por Eduardo Bonomi.