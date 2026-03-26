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“Cerramos una etapa”: la esquina de Malvín que pierde un tradicional bar

La esquina de Hipólito Yrigoyen y Estanislao López, en Malvín, perdió hace cuestión de días un comercio que con los años se transformó en un ícono de esa zona de Montevideo.

El Submarino Peral cerró una etapa y dejó el lugar, donde de ahora en más se iniciará la construcción de un proyecto inmobiliario.

De momento, la esquina permanece semicerrada con chapas, mientras en el inmueble se inician trabajos de movimiento de tierras para la construcción de un edificio.

Sin embargo, no será el fin de El Submarino Peral, que tendrá un nuevo local, según anunció el comercio a través de sus redes sociales.

“Hoy, como familia, cerramos una etapa muy importante en esta casa que nos dio tantas alegrías. Se vienen nuevos desafíos. Un nuevo local donde seguiremos haciendo de El Submarino Peral un lugar para disfrutar buenos momentos”, señalaron.