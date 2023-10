“Cero respuestas”, discurso “como chorizo” y una idea para ZinTV: descargos del FA por CTM

Política

El diputado frenteamplista Nicolás Viera, que interpela este martes a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo por las contrataciones directas en la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, reclamó que los jerarcas le brindaron “cero respuestas” durante la instancia parlamentaria.

“Me siento bastante desnorteado, no sé ni por dónde empezar. No porque me han avasallado con las respuestas, sino porque fueron casi nulas. Sinceramente, creo que es parte de la estrategia aburrirnos con cosas que no preguntamos para excusarse de no responder”, dijo Viera en la Cámara de Representantes durante una exposición que realizó después de una intervención de Arbeleche.

“Lo de la señora ministra de Economía no sé si tiene antecedentes. Cero respuestas a todas las preguntas que hicimos. Es como que traen el discurso armado, lo largan como chorizo y ahí ven si cuadra alguna respuesta”, añadió.

A su turno, Arbeleche replicó que las preguntas fueron contestadas, aunque señaló que Viera no había entendido las respuestas. También apuntó que, en el transcurso del debate, el legislador mostró “desconocimiento” sobre asuntos jurídicos y presupuestales.

En su exposición, Viera argumentó que parte del tiempo de las intervenciones del gobierno fueron sobre asuntos que no abordaban los temas de fondo que consultaba.

“La verdad que vale la pena contar las veces que nombraron la palabra cuadrilátero. Son unas cuantas. Bárbaro. Es bueno saber cómo funciona [la represa], pero nunca nos dijeron los motivos de las 36 designaciones directas. Nunca nos dijeron los nombres”, dijo.

El frenteamplista también cuestionó que el Poder Ejecutivo “gasta US$ 2 millones en pagarle el salario a punteros políticos para repartir US$ 1 millón en representación social”. “Casi como tener un casino y que dé pérdidas”, completó.

Además, criticó las intervenciones de distintos funcionarios de la CTM, que presentaron las políticas implementadas en el organismo.

“La gente de Zin TV, con lo de las buenas prácticas, se puede hacer el plato, como decía mi abuela. ¿Qué buenas prácticas puede tener esta delegación? ¿Buenas prácticas de ingreso por la ventana? Hablan de las buenas prácticas en el uso de los recursos y no nos dicen cuántos son. ¿Dónde está la transparencia?”, afirmó.

Más adelante, Viera volvió a cuestionar la designación de Martín Burutarán al frente de la CTM en lugar de Carlos Albisu, por ser ambos referentes de la Lista 404 en Salto. “Albisu propuso a Burutarán y el presidente de la República lo avaló. O sea que avaló esta gestión, que a nuestro criterio tiene irregularidades por todos lados”, señaló.

Al finalizar la intervención de Viera, Arbeleche tomó la palabra para responderle al legislador frenteamplista.

“No es cierto que no hubo respuestas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El miembro interpelante dijo ‘cero respuesta’. Las preguntas fueron contestadas; evidentemente no fueron entendidas. El miembro interpelante dijo también: ‘Viene con respuesta armada y la larga como chorizo’. Esta es una instancia de interpelación y, por lo tanto, requiere una adecuada preparación para responder ante el Parlamento. Y así es como se ha preparado el ministerio, analizando el tema responsablemente. Se preparó y se expuso. Otra cosa es que el miembro interpelante no haya entendido lo que se expuso, hable de temas que desconoce y hable de falta de transparencia”, dijo la ministra.

“Entiendo que el miembro interpelante actúa de buena fe. Por lo tanto, demuestra desconocimiento de algunos conceptos jurídicos y presupuestales”, completó Arbeleche, antes de ceder la palabra a otros funcionarios de Economía, para que sigan con la exposición del gobierno.

