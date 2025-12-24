Locales

“Cero cantidad de víctimas fatales”: meta del prefecto de Punta del Este para la temporada

El 1º de enero de este 2025 estuvo marcado, para la Prefectura de Punta del Este, por la muerte de Franco Toro, el joven argentino de 30 años que murió tras ahogarse en la playa El Emir. Para esta nueva temporada, el deseo del prefecto Sebastián Sorribas es tener “cero cantidad de víctimas fatales”.

En diálogo con Montevideo Portal, Sorribas señaló que prevén “una temporada muy movida, de muchísima gente”. En ese sentido, la Prefectura deberá brindar “muchos requerimientos de servicio”.

“El desafío siempre está en estar a la altura y tratar de cubrir el 100% de los llamados o de las actividades que necesitan de nuestra presencia. Claramente, en enero es muy difícil llegar a ese 100% porque somos pocos y son muchos kilómetros de playa, pero lo que tenemos está todo servido; todos están trabajando. La mayor cantidad de eventos posibles. Un anhelo personal es llegar a un verano con cero cantidad de víctimas”, indicó el prefecto.

Desde hace diez años que Sorribas trabaja en la Prefectura de Punta del Este y dijo que todos los años se han registrado víctimas fatales durante las temporadas estivales.

El prefecto también se refirió a los violentos episodios en el muelle de La Pastora, que en los últimos tiempos se volvió escenario de peleas entre jóvenes.

“Lo que está pasando ahora es que empezaron a haber más peleas entre ellos, agresiones a gente que circulaba, alguna pelea con algún objeto cortante, los disturbios se daban arriba de los restaurantes”, dijo Sorribas.

A raíz de esos episodios, en los que la situación se comenzó a “descontrolar un poco” y “se volvió violenta", la Prefectura dispuso un puesto fijo, que trabaja como un sistema de relevos. De ese modo, aseguran tener presencia durante “la mayor parte del día”, por lo que pueden “controlarlo”.