“Carta a los Reyes Magos”: Saldain criticó posibles cambios en AFAP tras Diálogo Social

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El abogado Rodolfo Saldain, principal redactor de la ley de reforma de la seguridad social de 2023, se refirió al documento presentado por el gobierno tras la finalización del Diálogo Social.

En el texto del Ejecutivo, el cual se refiere a la seguridad social, propone cambios sustanciales en dos de los componentes más sensibles del sistema previsional: la edad de retiro y el régimen de ahorro individual obligatorio. Las recomendaciones apuntan a corregir desigualdades estructurales en el acceso a la jubilación, especialmente entre trabajadores de menores ingresos, y a rediseñar el funcionamiento del sistema de capitalización individual para mejorar su eficiencia y fortalecer el rol del Estado.

Ante esto, Saldain publicó en la red social X su postura al respecto. Sobre la decisión vinculada a las AFAP, aseguró que es una “propuesta mal escrita, mal fundamentada y peor comunicada”.

Además, sostuvo que los resultados “son los esperables” en temas como la pobreza infantil, pero marcó sus diferencias en el capítulo previsional. Según indicó, el informe presenta un resultado “impreciso”, lo que “genera incertidumbres y amenazas al ahorro individual y a la sustentabilidad financiera del sistema”. Además, remarcó que en la propuesta “faltan números”.

El exjerarca planteó que el objetivo político del proceso fue intentar saldar diferencias históricas dentro del progresismo respecto al régimen mixto, algo que —según afirma— no se logró. “La página 63 del informe atestigua el fracaso de ese intento y anuncia la sempiterna oposición del Pit-Cnt”, señaló.

Uno de los puntos centrales de su crítica apunta a la propuesta sobre las funciones de las AFAP, separando la administración de cuentas de la gestión de inversiones. Saldain recordó que esta idea ya había sido planteada en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) en 2020, donde fue rechazada por representantes del actual oficialismo y organizaciones sociales. “Pese a ese voto negativo del progresismo en la CESS, volvimos con la idea en el anteproyecto de reforma que el presidente Luis Lacalle Pou le entregó al presidente del FA para intentar generar un ámbito de discusión, sin éxito”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó los fundamentos de la propuesta actual y consideró que no aporta soluciones sustanciales. Afirmó que los beneficios planteados —como una eventual reducción de comisiones o mejoras en la rentabilidad— podrían alcanzarse por otras vías, como las ya implementadas en la reforma de 2023, que incluyó un régimen especial con comisión cero para nuevos afiliados durante tres años.

Asimismo, advirtió que el informe del diálogo social no aborda aspectos clave del sistema, como la etapa de desacumulación o la diversificación de inversiones. “La mejora de rentabilidad requiere medidas que no están ni mencionadas en el informe”, señaló. Además, remarcó que existe la necesidad de avanzar en una mayor apertura a activos del exterior.

Saldain también sostuvo que varios de los problemas técnicos que se buscan resolver con el desacople “ya tienen soluciones mejores y sin ruido”, y aseguró que “el problema político a la interna del progresismo no tiene solución”, afirmó.

Finalmente, el abogado cuestionó la falta de información sobre el impacto fiscal de las propuestas. Calificó el planteo como una “carta a los Reyes Magos”.