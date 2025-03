“Cárcel sin pruebas”: defensora de militares interrumpió a Mujica en acto de presidentes

Política

Uruguay conmemoró anoche el 40° aniversario del regreso de la democracia al país con un acto que reunió al actual presidente, Yamandú Orsi, junto a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica, para dialogar sobre la historia y el futuro democrático del país.

El acto tuvo lugar en la casa del Partido Colorado y Sanguinetti fue el primer orador. En su discurso recordó el día de su asunción, en marzo de 1984, como un día “cargado de emociones y nobles sentimientos”.

El evento se llevó a cabo con normalidad hasta que llegó el turno de que José Mujica tomara la palabra. En plena alocución, el líder del MPP fue interrumpido por una mujer que se encontraba en el público, y quien criticó la prisión de militares presos por delitos cometidos durante la dictadura.

En el momento de la interrupción, Mujica explicaba que no era muy afecto a ocuparse del pasado, "Prefiero equivocarme para el lado de la esperanza y no para lo que quedó atrás, que no fuimos capaces de resolver", dijo. En ese momento, la mujer se puso de pie y gritó: "Lo que quedó atrás tiene presos políticos".

Pese a lo sorpresa del momento, Mujica reaccionó rápido y, lejos de intentar silenciar a la mujer, la invitó a proseguir.

"Voy a dejar que tú tomes la palabra, te lo concedo sinceramente y di todo tu discurso". Con esa venia, la mujer siguió hablando. "Hay militares yendo a la cárcel sin ninguna prueba", personas que, en su opinión "ni siquiera hicieron algo".

"¿Hoy la democracia dónde está?", añadió.

En ese punto, el expresidente Sanguinetti intervino y aprovechó el incidente para señalar que las diferencias eran parte y lo sucedido. "Le ruego buenamente que no actúe con esa intolerancia", le pidió Sanguinetti a la mujer, quien volvió a guardar silencio.

Una asistente interrumpió el acto de conmemoración de la democracia en la casa del partido colorado. pic.twitter.com/rgAToH6ALv — leo sarro press Uruguay (@leosarro) March 28, 2025

Posteriormente, el periódico El País dialogó con la mujer en cuestión. Se trata de Ximena Grignoli, convencional del Partido Colorado y familiar de Alberto Grignoli, militar implicado en una causa que investiga torturas cometidas en el Batallón Florida en el año 1972.

"Salieron de los juzgados sin culpa y van y los meten presos. Eso está pasando en Uruguay, tenemos presos políticos desde hace años", dijo Grignoli, quien manifestó su disconformidad con el hecho que el Partido Colorado invitara a su sede al expresidente Mujica, quien "bombardeó el país", subrayó en alusión a su pasado guerrillero.

"No se puede meter gente presa sin pruebas. Estamos en Uruguay, no en Uruzuela", afirmó.