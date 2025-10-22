“Cárcel del Pueblo” cedida a ANEP: García dijo que quieren “borrar” los crímenes del MLN

Política

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, anunció en los últimos días que el predio donde funcionó la denominada “Cárcel del Pueblo”, centro de reclusión clandestino utilizado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T) hasta 1972, será cedido en comodato a la ANEP.

En diálogo con La Diaria Radio, la jerarca dijo que se tomó la misma decisión con el apartamento en donde vivió Elena Quinteros, militante desaparecida en 1976. “Nosotros no vamos a promover santuarios ni motines de guerra de nadie; hay lugares que tienen que tener vida, dinámica y seguir el curso”, aseguró.

La representante de los docentes en el Codicen de la ANEP, Daysi Iglesias, se opusó a la decisión en la votación del consejo y publicó un extenso descargo en su perfil de Facebook en el que opinó que ambos lugares deberían ser cedidos a otras dependencias.

La consejera consideró que la “Cárcel del Pueblo” tendría que, en todo caso, pasar a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura porque es el que tiene la “responsabilidad del cuidado de los lugares en los que se muestra y preserva la historia”.

“Respecto al apartamento de Quinteros, un buen amigo, con quien comenté esta situación, me dijo que pesara qué podía querer ella. Enseguida, pensé que diría: destino a la organización de Derechos Humanos que sigue buscando los restos de sus familiares y compañeros”, finalizó.

El anuncio de Lazo generó polémica en filas de la oposición. El diputado colorado Felipe Schipani realizó un pedido de informes al Ministerio de Defensa y dijo que le “preocupa” que un lugar en donde hubo secuestros y torturas “se destine a un fin que nada tiene que ver con la memoria”.

“La ANEP no tiene entre sus cometidos la preservación de sitios históricos. Entendemos que ese espacio debe conservarse como lugar de memoria, reflexión y enseñanza sobre el pasado reciente”, agregó en su exposición de motivos.

En la mañana de este miércoles, el senador nacionalista Javier García expresó que “la verdad debe ser toda”. “Durante nuestro gobierno, la ‘Cárcel del Pueblo’, luego de 50 años, fue abierta al público para ser visitada por quien quisiera. Es parte de nuestra historia; dolorosa, pero nuestra historia”, publicó en su cuenta de X.

“La verdad debe ser toda la verdad, sin recortes a gusto de una parte. El anuncio del Ministerio de Defensa es parte de un relato que quiere borrar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el MLN, acomodando la historia a su conveniencia política”, cerró.

