“Capitán dedo”: escena de sexo en patrullero se hace viral y genera humoradas

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) inició esta semana una investigación interna luego de que se viralizara un video que involucra a dos agentes de Policía.

La grabación muestra a una pareja de agentes —una mujer y un hombre— dentro de un coche patrulla y llevando a cabo prácticas sexuales. En concreto, el hombre parece estimular manualmente los genitales de la mujer, quien se cubre la boca para evitar gritar o gemir.

Según informa el medio local Animal Político, desde la SSC-CDMX se aclaró que el video en cuestión data de agosto del año pasado y que fue eliminado de las redes poco después de su publicación. Sin embargo, un año más tarde, la filmación regresó a las redes.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como institución. Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”, expresó la institución en un comunicado.

De acuerdo con el citado medio, no se explicó si los uniformados fueron suspendidos de manera preventiva.

En X, la escena viralizada generó memes y bromas.

