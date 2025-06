“Campaña contra Díaz” vs “talante bolivariano”: Bettiana Díaz y Ojeda por fiscales

Política

Los senadores Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Bettiana Díaz (Frente Amplio) protagonizaron este martes un duro cruce por las distintas citaciones de fiscales al Parlamento.



Por un lado, este lunes Ojeda junto al blanco Javier García pidieron en Comisión el llamado al fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, para hablar sobre su traslado por parte del hoy subsecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuando era Fiscal de Corte.



Esto luego de que Perciballe planteara una suspicacia, entrevistado en el programa de stream Al Weso, sobre que Díaz lo había trasladado de la fiscalía de Crimen Organizado con “investigaciones en curso”, lo que los senadores de la Coalición calificaron de “grave”.



Por otra parte, este martes la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) pidió a la comisión de Asuntos Administrativos que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, sea citada de forma “urgente” por “manejo extraño” en la Fiscalía General de la Nación.

En la misiva, los senadores frenteamplistas solicitan que Ferrero comparezca sobre “el traslado y destino de fiscales de la República en base a criterios poco claros y confusos” y refieren, en particular, a Sabrina Flores (por el caso Astesiano), Stella Alciaturi (a cargo de la investigación de Guillermo Besozzi) y Mirna Busich.



Ojeda criticó en conferencia de prensa que el FA quiere “casi interpelarla” a Ferrero y dijo con ironía que “justo” se busca la explicación “de los traslados que afectan o, en alguna medida, intervienen fiscales con temas de interés del Frente Amplio”.



“Básicamente todos los argumentos que utilizan para negar la comparecencia de Perciballe son los que alegremente contradicen en 12 horas para citar a la fiscal general de la Nación, que, en principio, deberá venir acompañada por el ministro de Educación y Cultura, como corresponde”, expresó el secretario general del PC.



Para Ojeda, “ni Cristina Kirchner se animó” a pedir a un líder de Fiscalía “explicaciones sobre traslados específicos que evidentemente no son de agrado del Frente Amplio”.

“No recuerdo una citación de estas características a un fiscal general a pedirle explicaciones de carácter urgente por traslados que resuelve en el marco del servicio. Me parece intervencionista, por lo menos, de talante peligrosamente bolivariano y por caminos que el Uruguay no debería recorrer”, manifestó.



La legisladora del MPPBettiana Díaz, por su parte, consideró que el llamado a Perciballe, que no será votado por su partido en la Cámara alta, se transformó “en algo mediático por cómo se dio la polémica”.

De acuerdo con Díaz, el planteo de convocar a Perciballe al Parlamento es “inconveniente”: “No es el ámbito el Parlamento para resolver esto. Creo que hasta pasa por una cuestión personal de relacionamiento entre Díaz y Perciballe y creo que el Parlamento ahí sí que no tiene mucho para hacer”.



“Pero, además, también, en caso de detectar alguna irregularidad, el ámbito correcto es la Justicia, no es el Parlamento de la República. Nosotros no somos jueces, no investigamos en ese sentido”, aludió.



Por último, consideró que “en realidad se está utilizando esto para hacer una campaña en contra del prosecretario de la Presidencia [Jorge Díaz]”.