"Cambiar lo que haya que cambiar": Díaz-Canel reconoce que Cuba necesita reformas

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la realidad de la isla "impone cambios urgentes y necesarios" al referirse a un paquete de reformas económicas que el Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó el miércoles durante un pleno extraordinario convocado de urgencia.

En un discurso difundido este jueves, pero que tuvo lugar el miércoles tras concluir esa sesión extraordinaria del PCC —único partido legal en Cuba—, Díaz-Canel señaló que el rol del partido "no es explicar la crisis" sino "cambiar lo que haya que cambiar".

El mandatario hizo la declaración en el contexto de una grave crisis económica que atraviesa la isla. Las reformas económicas habían sido anticipadas el viernes pasado por el propio Díaz-Canel.

El paquete incluye la incorporación de "nuevos actores" en el sector turístico, el fomento de la inversión extranjera directa, cambios orientados a dinamizar la agricultura y el comercio exterior, y medidas de descentralización en la toma de decisiones. El objetivo de este último punto es otorgar mayor "autonomía" tanto a empresas estatales como a los municipios.