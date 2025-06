Política

“Cambiar el chupín por overol” y “cómo no fue advertido”: Heber y Da Silva contra Negro

Los senadores Sebastián Da Silva y Luis Alberto Heber reaccionaron a las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro, después de que el pasado lunes se murieran cuatro personas incineradas en el exComcar y aludiera a la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“No sé para qué es ministro, sinceramente. Mintieron durante cinco años para ganar las elecciones. Ahora ganan y son viajes y excusas. Nuestro gobierno tuvo una política frontal para el combate de la delincuencia, también en la reconstrucción de algunas cárceles. Pero ser ministro del Interior no es salir a llorar por la tele, es salir a embarrarse esos zapatos tan lustrosos que al ministro le encanta lucir. Tienen que cambiar el chupín por el overol y salir a dar la cara”, dijo Da Silva.

En esa línea, el dirigente de Espacio 40 recordó que Negro “no está más en la Fiscalía”, sino que “es el jefe de la seguridad nacional”. “Lo que tiene que hacer es agarrar a los chorros”, insistió.

“¿Quiénes son los que están más tiempo presos por la LUC? Los que cometieron delitos más escalofriantes. ¿Este es el camino para empezar a sacar presos?”, se preguntó el legislador, e ironizó ejemplificando con los autores de robos piraña: “¿Cuando los agarre los va a mandar al Parque Rodó a lavar el pulpo? No, tienen que ir presos”.

Da Silva sostuvo que la administración de Yamandú Orsi “es una excusa tras otra”. “Confirma lo que decíamos en la campaña electoral: este es el peor Frente Amplio de la historia; con un agravante, sin Mujica están sin rumbo”, afirmó el senador, quien negó que el gobierno tuviera medidas sobre la población en cárceles.

Por su parte, el exministro del Interior cuestionó los dichos de Negro: “Lamento que la opción que plantea el ministro sea la desprisionalización”. “¿Alguien que rapiña no va a ir preso? ¿Va a tener prisión domiciliaria?”, criticó Heber, y aseguró que “es esencial que sigamos construyendo mejores cárceles”.

“¿LUC? ¿Cuál artículo? ¿Cuando pedimos que no se insulte a la Policía? Cuando pedimos documentos a la gente? ¿Cuál de los artículos le parece al ministro que es culpable de esta situación? Ninguno, en todo caso es la gestión”, afirmó el senador blanco.

El exministro cuestionó la labor de inteligencia carcelaria “para no advertir un enfrentamiento entre los presos”. “¿No sabían el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, del exComcar, el director de esos pabellones que se venía un enfrentamiento entre los presos?”, declaró.

Heber reconoció que “lamentablemente” todos los gobiernos enfrentaron situaciones similares, y recordó que también ocurrió antes de que se aprobara la LUC. “También pasó en Rocha, ustedes recordarán, aquellos once presos. Ahí no había LUC, ¿era culpable a futuro? Es un tema de gestión y el ministro tiene que hacer una investigación y traer una explicación de qué es lo que pasó”, expresó.

Heber coincidió en que Negro deberá presentarse ante el Parlamento para “dar una explicación de qué fue lo que pasó”.

“No puede culpar a una ley de que dos bandas se hayan enfrentado en un pabellón de la cárcel del exComcar. En todo caso, lo que le vamos a preguntar al ministro es cómo no fue advertido por la inteligencia carcelaria que existe, que es importante y necesaria”, afirmó el legislador herrerista.

Por su parte, Negro expresó que “esta situación no es nueva”. “Uruguay es de los países con más prisionalización en el mundo. A las cárceles saturadas les suma mil nuevos presos cada año. Son US$ 200 millones anuales que se gastan en establecimientos que no pueden cumplir así con las funciones de rehabilitación”, indicó.

Entonces, apuntó a que “en el quinquenio anterior la tasa de población carcelaria creció casi 50%”. Esto lo atribuyó “en gran parte” a “los efectos de la LUC y su filosofía de la prisión como única solución a los problemas de seguridad”. Esto, dijo, “según reconoce el gobierno anterior en su Libro Blanco de la Reforma Penitenciaria”.

“Es impostergable un diálogo democrático y sincero que conduzca a soluciones definitivas”, concluyó.