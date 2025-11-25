“Cambia Uruguay”: la empresa argentina YPF anunció que buscará petróleo en Uruguay

Economía

La empresa argentina YPF anunció sobre el mediodía de este martes que realizará estudios junto a la italiana ENI con el objetivo de encontrar petróleo en Uruguay.

En el marco del evento “Energía Summit” organizado por El Observador, el presidente de la petrolera argentina, Horacio Marín, explicó que explorarán el territorio uruguayo una vez que se les permita, ya que el proyecto está “sujeto a la aprobación gubernamental”.

Este trabajo será exploración offshore y se realizará en aguas profundas a 200 km de la costa uruguaya.

En su presentación, el titular de YPF dijo que pretenden iniciar con el análisis “lo más rápido posible”, por lo que estiman que podría comenzar entre fines de 2027 e inicios de 2028.

“No encontramos petróleo todavía, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo”, explicó.

“Esto puede ser muy grande. Cambia Uruguay si lo encontramos”, afirmó Marín.

