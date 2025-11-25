“Cambia Uruguay”: la empresa argentina YPF anunció que buscará petróleo en Uruguay

Montevideo Portal
La empresa argentina YPF anunció sobre el mediodía de este martes que realizará estudios junto a la italiana ENI con el objetivo de encontrar petróleo en Uruguay.
En el marco del evento “Energía Summit” organizado por El Observador, el presidente de la petrolera argentina, Horacio Marín, explicó que explorarán el territorio uruguayo una vez que se les permita, ya que el proyecto está “sujeto a la aprobación gubernamental”.
Este trabajo será exploración offshore y se realizará en aguas profundas a 200 km de la costa uruguaya.
En su presentación, el titular de YPF dijo que pretenden iniciar con el análisis “lo más rápido posible”, por lo que estiman que podría comenzar entre fines de 2027 e inicios de 2028.
“No encontramos petróleo todavía, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo”, explicó.
“Esto puede ser muy grande. Cambia Uruguay si lo encontramos”, afirmó Marín.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]