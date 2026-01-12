“Calor intenso”: MetSul detalla cuándo la canícula “se apoderará” de Uruguay y Brasil

Locales

El arranque de 2026 significó un alivio en materia de temperatura, en comparación con las altas cifras que se registraron en los últimos días de 2025. Sin embargo, el mercurio podría subir nuevamente por encima de los 30 grados en próximos días, según adelanta el observatorio gaúcho MetSul.

De acuerdo con dicha entidad, a lo largo de la semana se producirían en el país vecino temperaturas que podrían alcanzar y hasta sobrepujar los 40 grados. Además, detalla que los estados del sur del país —cercanos a Uruguay— podrían registrar sus marcas más altas en lo que va del verano. En concreto, para Río Grande Do Sul —estado limítrofe con nuestro país— anuncia máximas de entre 38 y 38 grados, marcas que se alcanzarían el jueves 15.

La publicación de Metsul es ilustrada con un mapa que muestra una proyección para ese día, con datos extraídos del modelo meteorológico estadounidense GFS. Dicho mapa incluye a Uruguay, y en él se señalan temperaturas de 30 grados.

Al momento de redactarse la presente, dicho modelo meteorológico indica que al mediodía del jueves 15 de enero habría temperaturas de 36 grados en Treinta y Tres, 34 en Melo y en Minas, y 33 en Artigas.

El pronóstico de MetSul coincide en términos generales con el efectuado ayer por el meteorólogo uruguayo Nubel Cisneros, que en diálogo con Montevideo Portal advirtió por altas temperaturas para el próximo jueves, y dijo que podrían superar los 40 grados.