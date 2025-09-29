Política

“Busca amedrentar a las instituciones”: PIT-CNT sobre el atentado contra Mónica Ferrero

Montevideo Portal

El PIT-CNT emitió una declaración pública en la que condena de forma “enérgica” el atentado ocurrido en el domicilio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

El movimiento sindical calificó el hecho como una “grave agresión que busca amedrentar no solo a una persona, sino a las instituciones democráticas” del país.

En el comunicado, el PIT-CNT expresó su solidaridad con la fiscal Ferrero y su familia, y reafirmó su “compromiso inquebrantable” con la defensa de la justicia y la institucionalidad republicana.

“El Uruguay se ha construido sobre la base de la convivencia democrática, el respeto a la diversidad y el ejercicio independiente de los poderes del Estado. Ningún acto violento puede tener cabida en nuestra sociedad”, señala el texto.

Montevideo Portal