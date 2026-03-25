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“Burbuja de aire caliente con repercusión en Uruguay”: el extemporáneo anuncio de MetSul

El observatorio meteorológico MetSul, con sede en la localidad de São Leopoldo, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, emitió, en las últimas horas, un aviso sorprendente para esta época del año.

De acuerdo con la entidad brasileña, en los próximos días “varios factores atmosféricos simultáneos favorecerán la formación de una burbuja de aire caliente en las provincias del centro-norte de Argentina, con repercusiones en Uruguay y el centro/sur de Brasil”.

En ese contexto, “se espera una sucesión de días soleados, escasas precipitaciones y un calor que tenderá a intensificarse gradualmente”, con días que presentarán temperaturas “propias del verano”.

De hecho, los expertos brasileños anticipan que durante el fin de semana, “el calor se intensificará, con máximas que alcanzarán entre 36 y 38 °C en algunas zonas de Argentina, Uruguay y el oeste de Rio Grande do Sul”.

Según MetSul, durante los primeros días de abril, “la tendencia es que la falta de lluvia, junto con la corriente de viento del norte, mantenga el patrón de altas temperaturas en la región centro-sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay”.

El anuncio de calor de MetSul no está reñido del todo con lo previsto por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). La institución uruguaya prevé efectivamente un repunte de las temperaturas en los próximos días, pero sin llegar a los valores extremos mencionados por sus colegas norteños.

Según Inumet, los registros más altos se producirían en Artigas, donde entre el viernes de esta semana y el martes de la siguiente se prevén máximas de 31 y 32 grados.

En Montevideo, el lunes y el martes se alcanzarían los 30 grados.