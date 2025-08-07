“Buena alumna, pese a ser negra”: docente de Nutrición imputada por racismo

Una profesora de Nutrición de la Universidad de Brasilia (UnB) afronta cargos por delitos de racismo y abuso racial.
Según informaron medios locales, la acusación surgió luego de que una profesora, cuya identidad no se divulgó, hiciera un comentario acerca de una alumna. “Es una buena estudiante, a pesar de ser negra", habrían sido sus palabras.
El incidente ocurrió durante una consulta en el Hospital Universitario de Brasilia (HUB), cuando la profesora cuestionó a la madre de una paciente sobre el rendimiento de la estudiante y, según el informe, añadió: "No podía imaginar cómo se sentía la madre de la paciente al ser tratada por una estudiante negra".
Un tribunal local dio lugar a la denuncia y avanzó en la imputación de la docente. En su defensa, la denunciada argumentó que la declaración fue sacada de contexto y que no hubo "incitación pública a la discriminación".
La Universidad de Brasilia y el HUB aún no se han pronunciado sobre el caso, pero la profesora permanece vinculada a la UnB mientras continúa el proceso judicial.
