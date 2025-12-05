Contenido creado por Valentina Temesio
Política

Sigue el reclamo

“Brindis del pan y agua”: así se manifestaron los jubilados en reclamo por pensiones

La coordinadora respalda el impuesto del 1% a los más ricos impulsado por el Pit-Cnt y pide eliminar las AFAP.

05.12.2025 13:50

Lectura: 1'

2025-12-05T13:50:00-03:00
Compartir en

Como es tradición en diciembre, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay se manifestó en la explanada del Banco de Previsión Social (BPS) para realizar el tradicional “Brindis del pan y del agua” que se lleva a cabo cada fin de año.

Los convocantes llamaron a enfrentar el recorte de jubilaciones y pensiones, el vaciamiento del BPS y “rechazar trabajar más y ganar menos”.

Foto: FocoUy

Foto: FocoUy

Asimismo, la coordinadora reclamó por el aumento de jubilaciones y pensiones y el aguinaldo para todos los jubilados y respaldó la iniciativa del Pit-Cnt sobre el impuesto del 1% a los más ricos.

La coordinadora también mantiene su reclamo de la eliminación de las AFAP y la derogación de la ley 20.130.

Foto: FocoUy

Foto: FocoUy