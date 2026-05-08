“Bomba meteorológica”: el aviso de MetSul por la masa de aire frío “más extensa del año”

El observatorio brasileño MetSul informó sobre una masa de aire frío que traerá consigo varios días consecutivos de ambiente invernal, ya que impactará en Uruguay y provocará un drástico descenso de las temperaturas.

De acuerdo con MetSul, el fenómeno climático entró este viernes en el territorio de Rio Grande do Sul y avanzará hasta el fin de semana hacia el resto de la región sur y parte del centro-oeste y sureste de Brasil.

A diferencia de las recientes masas de aire frío del otoño, precisó el observatorio brasileño, esta es de naturaleza continental y avanzará por el interior de América del Sur.

La trayectoria continental de la masa de aire se debe a que el aire frío está siendo impulsado por un intenso ciclón extratropical, una bomba meteorológica, sobre el océano Atlántico al este de Argentina.

El observatorio brasileño indicó que esta masa de aire frío no solo será la más extensa en lo que va del año, sino que también será la más intensa hasta la fecha en llegar a territorio brasileño en 2026.

Las predicciones de MetSul coinciden con un aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología por mal tiempo que rige para todo el país. Según el organismo, habrá inestabilidad con “tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, y lluvias copiosas”, con especial énfasis en el centro, este y noreste del territorio.

Se prevén acumulados de lluvia significativos: de entre 60 y 100 milímetros en apenas 12 horas. Durante este período, el reporte advierte sobre la posibilidad de intensa actividad eléctrica, rachas de viento muy fuertes y la ocasional caída de granizo.

A partir de este viernes y durante todo el fin de semana, el pasaje de un frente frío provocará el aumento de la intensidad del viento debido a la “profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico”.

Este fenómeno afectará principalmente a la zona costera, donde se esperan vientos persistentes de entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h. Además, se prevé un aumento significativo del oleaje y un marcado descenso de la temperatura, lo que generará bajas sensaciones térmicas en todo el territorio nacional hasta el domingo.