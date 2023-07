“Boludeando con el celular”: geóloga criticó actitud de políticos al visitar el Parlamento

Política

La geóloga Leda Sánchez se refirió este jueves a la percepción de riesgo que tiene la población en general sobre los terremotos en nuestro país y de los dirigentes políticos y autoridades de gobierno en particular. A entender de la experta, al Estado no le importa el trabajo que están haciendo, ya que no han obtenido respuesta ante las necesidades que tiene el pequeño grupo que trabaja junto a ella.

En entrevista en el programa Lado B de TV Ciudad, consideró que cuando las respuestas no aparecen es porque “no hay interés”. “Entienden que el riesgo bajo no es riesgo y en realidad el riesgo bajo sigue siendo riesgo”, explicó la profesora grado 4 en Geología de la Facultad de Ciencias, y reforzó esta idea diciendo que el fenómeno es impredecible.

“Por eso está todo el tema de la región de riesgo. Nosotros somos vulnerables, tenemos poca capacidad de resiliencia, no somos una sociedad que busca resolver los problemas: busca culpables. Entonces, capaz que algún día tiembla, hace percha todo en Montevideo y van a echarme la culpa porque les pinta, pero son cosas que pasan”, señaló.

Consultada sobre si siente que le están tirando políticamente el tema, respondió afirmativamente y comentó que miró “en diagonal” las redes para no envenenarse del todo, ya que leyó allí que le dicen que tiene “aspecto de zurda FAPIT, comunista”. “Ahí decís: ‘Pero, pará, ¿qué tiene que ver esto?’ Son ese tipo de cosas que, por cómo es mi personalidad, me disgusta, me enoja”.

En esta línea, aseguró que los dirigentes políticos parlamentarios no están ajenos a la falta de interés y recordó quiénes le prestaron atención cuando fue al Parlamento (hace más de un año) para dar a conocer los recursos que necesitaba.

“Lo digo de una, eh. Nosotros hicimos una cosa bastante rápida porque tenés cinco minutos para hacer la exposición de motivos, y estaban ahí los políticos. Dos personas me prestaron atención, el resto estaba boludeando con los celulares. Así, ese es el compromiso de la gente a la cual todos los ciudadanos les damos un salario para que nos gobiernen, y están boludeando con el celular”, contó.

“Hablé de un montón de cosas, de las necesidades, solo dos prestaron atención: [Sergio] Botana y [Guido] Manini Ríos. El resto boludeando con el celular, y había uno que lo tenía ahí, a un metro y medio. Andrade estaba a un metro y medio y todo el tiempo con el celular, a ver… Después lo comenté con otra gente y me dijeron ‘sí, nos pasó lo mismo a nosotros’”, detalló.

En este entonces, contó que salió “indignada” y comentó que no podía ser. “Esta gente es la que vota después las jubilaciones, te votan las cosas, no entiendo. Si no tienen capacidad de prestar atención cinco minutos, que capaz no te importa si hay terremotos o no, pero por lo menos prestale atención”, criticó.

“Hablamos de educación, eso es una falta de educación. Que vaya gente a exponer sus motivos y que estés taca taca taca [gestos de estar con el celular]”, agregó, y concluyó diciendo que no prevé que este sismo haya despertado el interés de políticos o autoridades. “Ya han pasado otras situaciones y ¿en qué situación estamos? En la misma”, finalizó.