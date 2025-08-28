Política

“Bienvenido a la nueva política”: la reacción de Ojeda ante video de Lula en el gimnasio

El senador colorado Andrés Ojeda reaccionó a un video del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que compartió su rutina del gimnasio. Con un guiño a contenidos de su campaña durante la campaña electoral, el penalista le dio la bienvenida “a la nueva política”.

El legislador del Partido Colorado compartió un compilado de sus videos del pasado 2024 y los de Lula, en los que simula compartir un entrenamiento juntos. “Cualquier similitud es pura coincidencia”, bromeó el abogado.

Días atrás, Da Silva compartió un video de su entrenamiento. “¿Ustedes ya ejercitaron hoy? Yo comencé yendo al gimnasio”, escribió el presidente de Brasil.

“Energía ahí arriba, buen humor garantizado. ¡Porque quien se cuida vive más y mejor!”, agregó Lula.

En octubre de 2024, Ojeda contó sobre las repercusiones que tuvo su spot filmado en un gimnasio, con el que buscó convertirse en candidato de la coalición republicana para las elecciones nacionales.

“Nosotros haciendo un spot en un gimnasio consolidamos un crecimiento de dos puntos en pocos días”, dijo en entrevista con Desayunos informales (Canal 12), y aseguró que el video “tuvo que ver” en la suba de intención de voto en encuestas.

“Han sido seguramente de los puntos más altos de la campaña esos 40 segundos. Si vos preguntás cuál fue el momento más alto de esta campaña electoral en materia de conversación pública, seguramente haya sido el spot de 40 segundos en el que hablo de cuestiones superficiales”, afirmó.

El abogado indicó que “la gente no vota un gerente”, sino que “vota un ser humano con el que simpatiza y conoce”, pero evitó “juzgar la calidad del voto”.

“Si sabemos que” la gente no lee el programa de gobierno, “nuestra responsabilidad es tratar de no hacer lo mismo de siempre”, agregó, en la línea de que el documento no se “viraliza”.

Consultado al respecto de la opinión del expresidente colorado Julio María Sanguinetti, el abogado respondió que “está encantado porque generó un nivel de conversación enorme”.

“Él elogió el spot”, comentó.

“Ganamos la batalla cultural contra el traje de presidente”, expresó. En ese sentido, Ojeda aludió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Yo veo al presidente que sale sin remera en el verano o en moto. Es el presidente en funciones, yo estoy en campaña”.

“Evidentemente entendemos que eso no afecta la investidura presidencial”, puntualizó.