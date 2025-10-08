“Berretín de Cosse”: blancos vuelven a criticar “gastos excesivos” en último período de IM

Política

En el marco de la Rendición de Cuentas de la Intendencia de Montevideo (IM) bajo la administración de Carolina Cosse, que se realizó el pasado 3 de setiembre, la bancada blanca volvió a cuestionar los “gastos excesivos” de la actual vicepresidenta de la República, que tildó de “berretín”.

En diálogo con Montevideo Portal, el edil Rafael Seijas trajo de vuelta la polémica en torno a los más de US$ 280.000 que la gestión de la exintendenta capitalina gastó en la compra de la imagen de los derechos de la NBA para los torneos junior que se llevaron a cabo entre 2023 y 2024.

La secretaría de la IM del período anterior dijo ante la Comisión de Presupuesto —integrada por las de Hacienda y Cuentas— que la inversión incluyó derechos de marca e imagen; tres clínicas que la NBA se comprometió a realizar en Montevideo, particularmente dirigidas a niñas; logos; elementos visuales “propios del programa”; 720 uniformes, que representan a equipos de la liga profesional estadounidense; equipamiento; trofeos y materiales de cancha; la participación del equipo técnico, y la selección de un niño y una niña para ver un partido de básquetbol en Estados Unidos.

La bancada blanca criticó a la administración anterior por el “gasto excesivo”, que va en “contra de la cultura” uruguaya. Seijas sostuvo que fue “innecesario” que la IM le “regalara” US$ 280 mil a la NBA, que “maneja millones y millones”.

Asimismo, planteó que hubiera sido más “interesante” si la comuna hubiera promovido que los adolescentes que jugaron los partidos de básquetbol usaran camisetas de cuadros locales.

“El campeonato infantil iba a tener para los chicos la misma función y el mismo éxito si era un campeonato de básquetbol o de la NBA”, planteó el curul nacionalista. En ese sentido, el edil planteó la cuota “sentimental” del asunto. “¿Qué más lindo que poner una de Aguada o de Hebraica, en vez de ponerle una de un equipo que ni siquiera conoce?”, dijo Seijas.

De acuerdo con una resolución a la que accedió Montevideo Portal, la IM, bajo la firma de Mauricio Zunino, reiteró el pasado 2 de setiembre de 2024 el pago de US$ 280.661 a favor de la liga estadounidense para llevar a cabo el torneo Jr. NBA.