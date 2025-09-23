Locales

“Bergara, ¿estás por ahí?”: entró a la IM a los gritos por arreglos en Cachimba del Piojo

Gonzalo Amilivia, conocido por su nombre de usuario de Iluminatis.no.me.pararan en Instagram y apodado “humano” por sus seguidores, ingresó a los gritos a la Intendencia de Montevideo este lunes en busca del jerarca, Mario Bergara, por las condiciones del asentamiento de la Cachimba del Piojo.

“Mario Bergara, ¿andás por ahí? Está toda la Cachimba del Piojo sin asfaltar”, gritó Amilivia, y exigió frente a un funcionario del lugar que “se dejen de asfaltar las callecitas de Punta Gorda”.

El hombre gritó por el intendente múltiples veces y afirmó que “solo le importa la plata a ese pedazo de mierda”. “La gente de la Cachimba del Piojo está sin saneamiento y luz, la puta que los parió. Que llame y que se comunique”, concluyó.

Si bien es la primera vez que hace una aparición pública de este estilo, Amilivia ya era conocido en redes sociales por sus reclamos.

Meses atrás, el hombre se había hecho viral en Tik Tok y se había convertido en sujeto de memes por varios usuarios a raíz de un video, ya eliminado, en el que menciona a la comuna y afirma de que le han dicho que está “limado” por pedir que asfalten las calles del asentamiento.