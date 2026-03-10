“Batalla comunicacional”: el curso que un lingüista dará ante sindicatos en el Pit-Cnt

Montevideo Portal
El Pit-Cnt prepara para sus afiliados un curso que tiene un primer módulo denominado “Batalla comunicacional, defensa, ataque y contraataque en América Latina”, que estará a cargo del lingüista y docente en universidades chilenas, Pedro Santander.
Según señala el Pit-Cnt en su sitio web, las áreas de especialidad de Santander son “el análisis de medios y análisis de políticas públicas de comunicación en América Latina”.
En cuanto a su experiencia académica, es presentado como doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile. Por su parte, en la actualidad, se desempeña como director del Observatorio de Comunicación de la PUCV y es profesor titular de la Escuela de Periodismo de esa universidad, en la cual está a cargo de las cátedras de Teoría del Lenguaje y Metodología de la Investigación.
Santander tendrá a su cargo uno de los cuatro módulos del curso que se desarrollará entre el miércoles 11 y el viernes 13.
“Los módulos brindarán conocimiento teórico y práctico sobre las tareas que se desarrollan bajo la responsabilidad de la comunicación y propaganda en cada sindicato”, dice la central sindical.
El segundo módulo del curso será de “criterios básicos para la edición audiovisual y fotográfica desde los teléfonos celulares” y estará a cargo del fotoperiodista Gianni Schiaffarino.
En el tercer módulo, Sutel impartirá técnicas para la confección de remeras, banderas y pañuelos. Por último, el cuarto módulo será sobre diseño y pintada de muros y pasacalles, a cargo del Sunca.
