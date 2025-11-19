“Bastante horrible”: preocupación en Barros Blancos por “depravado en bicicleta”

Policiales

Habitantes de la localidad canaria de Barros Blancos manifestaron preocupación ante una serie de episodios de atentado violento al pudor que habrían sido cometidos por un hombre que circula en bicicleta en zonas cercanas a centros educativos.

La madre de una de las víctimas contó al medio local El Megáfono la experiencia que atravesó su hija adolescente, hecho que motivó una denuncia policial y permitió conocer otros casos con características similares.

Según contó la mujer, su hija de 14 años regresaba a su casa en bicicleta cuando percibió que alguien la seguía. “Justo miró para atrás y no lo vio físicamente, pero sí le vio los genitales”, dijo. Al llegar al hogar, la joven quedó profundamente afectada. “No está bueno, está bastante horrible”, expresó la progenitora.

Tras presentar la denuncia, la familia supo de “dos o tres episodios parecidos”. De acuerdo con mensajes recibidos de otras vecinas, la descripción se repite: un hombre joven, de alrededor de 30 años, de piel clara y con un piercing en la nariz. No obstante, debido a la rápida sucesión de los hechos, la víctima no logró observar con precisión el rostro del individuo.

La madre mencionó además que situaciones de características similares habrían ocurrido en Pando, aunque será la Policía quien determine si se trata de la misma persona.

Cámaras, denuncia y demoras en la respuesta

El padre de la adolescente realizó averiguaciones por su cuenta y verificó que en la zona existen varias cámaras de seguridad pertenecientes a comercios. Incluso accedió a imágenes de una automotora cercana. “Se ve pasar a mi hija y se ve al muchacho, pero están muy lejos, no se ven las caras”, explicó la entrevistada al citado medio.

Respecto a la actuación policial, señaló que la respuesta ha sido insuficiente. “El padre avisó que estaban las cámaras, que lo iban a llamar, pero no lo han llamado. Si no te movés vos, queda todo en la nada”, afirmó.

Pedido de mayor vigilancia

Los hechos ocurrieron en un sector donde funcionan varios centros educativos, lo que incrementa la preocupación de las familias. “Mi hija fue cinco y media de la tarde, es una hora escolar. Tenemos derecho a caminar por la calle y que no te pase nada”, sostuvo la madre.

La demanda de los vecinos es concreta: que el responsable sea identificado y detenido, y que se refuerce la presencia policial en horarios de entrada y salida de estudiantes. “Yo lo único que quiero es que lo agarren y que haya un poco más de circulación policial”, concluyó.