“Bañabilidad” vs. “agua bebible”: cruce del FA y oposición por dichos de Bergara de playas

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la situación ambiental de las playas de la capital del país, en las que “hay un par que tienen dificultades” por la detección de enterococos.

En concreto, las aguas de Pocitos, Cerro, Punta Yeguas, Zabala y Del Nacional superaron el límite de esta bacteria, relacionada a la materia fecal, que es seguro para la población. Esta situación revivió una polémica entre el oficialismo y la oposición por los términos: “bañabilidad” y “agua bebible”.

“Montevideo es prácticamente la única intendencia del país que realiza y publica sistemáticamente esa medición. Hay un par de playas que tienen dificultades en el tema de los enterococos. Una es la que siempre está cerrada: la de Miramar. Pero vamos a estar trabajando para combatir eso, pero dando la tranquilidad de que la bañabilidad en las playas de Montevideo está en muy buenas condiciones”, dijo Bergara.

La palabra “bañabilidad” no está incluida en el diccionario de la Real Academia Española, aunque sí hay otros verbos que pueden relacionarse a ella. Sin embargo, el senador Sebastián Da Silva reaccionó ante los dichos de Bergara y también recibió críticas del Frente Amplio.

“El pequeño diccionario zurdo ilustrado se acaba de agregar otra palabra: bañabilidad...”, ironizó el senador nacionalista en su cuenta de X.

Ante la reacción de Da Silva, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani expresó: “No sé en qué diccionario lo pondrías, pero es mucho mejor que el eufemismo de ‘agua bebible’ del gobierno de la coalición multicolor”.

“En plena crisis hídrica, la gente más humilde no tenía agua potable para beber, y las autoridades de aquella época le decían a la población que compraran menos bebidas colas y se arreglaba…”, recordó Caggiani.

Días atrás, la Intendencia de Montevideo (IM) anunció un fortalecimiento integral de la gestión de la calidad del agua en las playas de la capital, en respuesta a los desafíos ambientales y sanitarios que plantea el uso recreativo de estos espacios públicos.

El plan, impulsado por el “Servicio de evaluación de la calidad y control ambiental de la comuna”, comprende un conjunto de acciones que combinan monitoreo técnico, inversión en infraestructura sanitaria y de drenaje, limpieza costera y una comunicación más clara y accesible para la ciudadanía, con el objetivo de cuidar un patrimonio natural que define territorial y socialmente a Montevideo, de acuerdo con un comunicado del ejecutivo departamental.

En ese ámbito, la intendencia se alineó con el Decreto Nacional 226/2025 que actualiza el marco normativo para el control de la calidad de las aguas de uso recreativo, incorporando nuevos parámetros microbiológicos como referencia principal, entre ellos, el indicador de enterococos, considerado por organismos internacionales como el más adecuado para evaluar la seguridad sanitaria de las playas. Montevideo es, además, la única intendencia del país que analiza este parámetro de manera sistemática y trabaja en coordinación con el Ministerio de Ambiente para validar técnicas analíticas, protocolos y estudios interlaboratorio que robustezcan la fiabilidad de los datos.

Como parte de las mejoras planificadas, la comuna desarrolla un sistema de monitoreo automático del parámetro enterococos, previsto para entrar en operación entre 2026 y 2027, que permitirá obtener resultados en plazos mucho más cortos —de hasta 12 horas— y duplicar la capacidad de respuesta frente a variaciones de la calidad del agua, siguiendo experiencias internacionales como las de Barcelona y Berlín.

El plan de acción oficial también contempla múltiples intervenciones sobre el sistema de saneamiento y drenaje urbano, considerado directamente vinculado a la condición del agua en las playas.

Estas intervenciones incluyen monitoreo de alivios mediante sensores integrados a la red, obras para reducir vertidos en zonas críticas como Pocitos, Buceo y Malvín, incorporación de sistemas de drenaje urbano sostenible para atenuar impactos sobre las costas, rehabilitación del emisario de Punta Carretas y ampliación de la cobertura de saneamiento en barrios que aún carecen de red, como Santa Catalina.

Además de estas medidas estructurales, la intendencia mantiene un servicio permanente de limpieza de las playas con equipamiento mecánico y cuadrillas desplegadas a lo largo de la costa, complementando la gestión ambiental con el cuidado del espacio público y mejorando las condiciones de disfrute para turistas y residentes.

En paralelo, la IM reformuló su enfoque comunicacional para evitar interpretaciones erróneas de los datos y ofrecer información precisa y actualizada sobre la aptitud de las aguas para el baño, disponible en tiempo real en el portal oficial de la intendencia.

El anuncio se da en un contexto de creciente atención sobre la calidad del agua de las playas y su impacto sobre la salud pública. La intendencia sostiene que estas acciones buscan no solo cumplir con el nuevo marco normativo nacional, sino también elevar la transparencia y utilidad de la información para la población, articulando esfuerzos técnicos, infraestructurales y de comunicación para enfrentar los desafíos ambientales de una ciudad costera como Montevideo.