“Bajeza ante una tragedia”: Lema a Kechichian por sumarse a críticas de Orsi a Conmebol

El diputado nacionalista Martín Lema respondió a la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, luego de que la opositora apuntara al exasesor presidencial Robert Lafluf por el momento en que la Conmebol comunicó las sanciones para los jugadores de la selección uruguaya que protagonizaron incidentes con hinchas colombianos en la Copa América disputada en Estados Unidos.

“¿Tiene necesidad de recurrir a tanta bajeza ante una tragedia?”, le escribió Lema a Kechichian en respuesta a un mensaje anterior de la frenteamplista, alusivo a la muerte del futbolista de Nacional Juan Izquierdo, que decía: “Los que nos dejan sin Darwin, Bentancur, Olivera, Ronald y Giménez en un día en que todo el fútbol está de luto tienen el mismo asesor que Delgado”.

Senadora ¿tiene necesidad de recurrir a tanta bajeza ante una tragedia? https://t.co/qEX5ObIHQh — Martin Lema (@MartinLemaUy) August 29, 2024

Lafluf, parte del equipo de campaña de Álvaro Delgado, y que también asesora al presidente de Conmebol Alejandro Domínguez, había sido aludido —sin nombrarlo— este miércoles por el candidato frenteamplista Yamandú Orsi.

A su vez, Kechichian había replicado un mensaje anterior de Orsi, donde el candidato frenteamplista cuestionó la falta de “empatía” al momento de divulgar las sanciones, en un mensaje donde señaló a “los que asesoran a Conmebol, uruguayos incluidos”.

El senador Sebastián da Silva, en tanto, también criticó a Kechichian. “Lean. No es joda”, planteó ante sus seguidores.

Lean .

No es joda .

Lean de nuevo https://t.co/xxeIHeJk9c — Sebastian Da Silva (@camboue) August 29, 2024

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol dio a conocer este martes por la tarde las sanciones, donde se confirmó que distintos jugadores se perderán algunos de los próximos partidos. Darwin Núñez fue suspendido por cinco partidos y deberá pagar una multa de US$ 20.000; Rodrigo Bentancur, por cuatro y la multa es de US$ 16.000; y Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera por tres, con una multa de US$ 16.000 cada uno.

El sitio web indica que el fallo se publicó a las 18 horas del martes, es decir, previo a conocerse la muerte de Izquierdo.

