“Avenida Libertador nos quedó chica”; la proclama del PIT-CNT en el paro nacional

Política

Montevideo Portal

Acompañado del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, encabezó la proclama en el marco del paro nacional que se desarrolló durante este miércoles. En primer lugar, el dirigente sindical reconoció que “hay una emoción que atraviesa a lo largo y ancho de la participación” en la movilización de esta jornada.

“Compañeros que se han pelado los talones para el éxito de esta acción nos decían que amanecían llorando emocionados, llorando porque hoy la buena energía, la buena onda, las vibras de un pueblo que despierta y se echa andar y levanta su programa, esa alegría asociada a la lucha y a la movilización está presente en todos ustedes y nos merecemos la alegría, la felicidad de la vida, la laboriosidad de construir los sueños y sepan que lo construiremos palmo a palmo todos los aquí presentes en esta vastísima movilización, que agrega una reivindicación a la plataforma, porque vamos a tener que pedir agrandar Avenida Libertador porque nos quedó chica”, aseguró Abdala.

“Aquí está el pueblo en su manera más genuina, diversa, vastísima, amplia. Esa ética de la solidaridad a diario con las compañeros de las ollas populares que se baten día a día, no solamente para entregar el plato de comida, sino el corazón contra el hambre que genera el sistema a diario. Aquí están los compañeros trabajadores del campo, los productores rurales, mostrando su laboriosidad, su producción para construir la vida de ellos, de sus familias y del país y nuestros hermanos asalariados rurales, aspirantes a colonos, colonos dando batalla por la vida, los trabadores de la ciudad y el campo en un solo as que habrá de cambiar a nuestra sociedad y nuestro país para que los más infelices sean los más privilegiados”, agregó.

A continuación, el secretario general del PIT-CNT dijo que, en una democracia de verdad, la población “no debe conformarse con elegir a las autoridades”, sino que el pueblo debe gobernar a sus elegidos. “La democracia hasta sus últimas consecuencias, frase de Don José Batlle y Ordoñez”, recordó Abdala.

“Cuánta distancia entre estas cabezas grandes y algunas cosas chiquitas que aparecieron contraviniendo esta enorme movilización, pero fíjense otra perspectiva. Al sindicato no se entra ni de blanco, ni de colorado, ni de comunista, ni de frenteamplista, al sindicato se entra de ladrillero o de obrero de la construcción, decía Wilson Ferreira Aldunate, cuánta distancia de estos líderes con algunos comentarios que se han hecho sobre esta terrible acto de construcción democrático”, opinó.

Posteriormente, Abdala dirigió la palabra al presidente Luis Lacalle Pou y le pidió que “no se deje arrastrar” a enfrentarse con parte de su pueblo. “Esta movilización es así, por su forma y contenido, plebeya, amplísima, diversa, ciudadana, movilización construyendo plataforma, construyendo perspectivas”, indicó.

“Como bien han dicho ya es una acción para conmovernos, para desplegar esa energía que no para y sigue, cuyos resultados no son de largo plazo, sino en la ancha acumulación de fuerzas por parte de nuestro pueblo que habrá de resolver luego0 de la enorme patriada hecha capilar y desde el pie de haber entregado casi 800.000 firmas en la Corte Electoral, que nuestro pueblo en el referéndum le dirá sí a la derogación de 135 artículos que no están acá, que no son como nosotros, que no construyen esa democracia amplia por la cual transitará el desarrollo nacional”, agregó.

En referencia a los dichos de algunos jerarcas de que este paro es “político”, Abdala sostuvo que “cualquier acción del movimiento obrero y popular es la mejor política”: “Esta movilización a esta altura no es solo sindical sino del conjunto de los sectores populares al presentar propuestas de trabajo, de salario, de seguridad social, del rol de las empresas del Estado, desde el punto de vista de la educación, al hacer recomendaciones de gestiones que luego queremos se conviertan en políticas públicas, sí es la mejor política”, aseguró.

“Gente la perspectiva es de acción, la perspectiva es de lucha, de cabeza grande, de amplitud, de unidad sin exclusiones, de construcción de la gran mayoría que no solamente derogará estos 135 artículos de la LUC, sino que abrirá en su acción el torrente de un desarrollo nacional para las grandes mayorías de nuestro pueblo y no solo para un grupo de grandes propietarios dueños del país”, acotó.

Por último, Abdala pidió por Memoria, Verdad y Justicia, y por nunca más terrorismo de Estado y nunca más impunidad.

“Inundemos un país de sí contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), rodeemos a la clase obrera en combate en los consejos de salario porque va inmediatamente en la conquista del obrero, desarrollemos nuestro debate, construyendo una herramienta llena de compañeras y compañeros en el glorioso Congreso Nacional Ordinario que haremos entre todos el 5, 6 y 7 de noviembre, construyendo nuestro andar, los caminos de la unidad del pueblo hacia el desarrollo nacional. Con Artigas, viva la patria de Artigas: que los más infelices sean los más privilegiados, viva la unidad del campo popular. Hoy hicimos historia”, cerró el dirigente sindical.

Montevideo Portal