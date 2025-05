“Aunque viva mil años, te recordaré”: tras 74 años juntos, pareja muere el mismo día

Una pareja brasileña marcó un hito singular, que en las últimas horas ganó espacios en la prensa local: tras 74 años de matrimonio, ambos murieron el mismo día.

El curioso y conmovedor episodio sucedió en Votuporanga, una pequeña localidad en el interior del estado de São Paulo. Odileta Pansani de Haro y Paschoal de Haro partieron con diez horas de diferencia, el 17 de abril, dos días después de celebrar su 74º aniversario de boda.

Odileta nació en Mirassol, mientras que Paschoal era de Bálsamo, una ciudad vecina a unos 14 kilómetros de distancia. Pero la historia de amor, que duró décadas, comenzó en la plaza Matriz de Votuporanga, cuando ella tenía 15 años y él 18, según contó su yerno, Luciano Leal, en declaraciones al portal noticioso G1.

El familiar contó que el inesperado nexo entre sus familiares surgió gracias a un objeto trivial: una cadenita de adorno.

De acuerdo con lo contado por Leal, Paschoal se entretenía haciendo girar la cadena en cuestión, cuando el objeto se le escapó de las manos y fue a aterrizar sobre un brazo de Odileta. La situación generó un simpático intercambio de sonrisas y palabras que fue el inicio de un gran amor, tal como demuestran las cartas que ambos intercambiaron durante años.

“Quisiera vivir a tu lado, adivinar tus deseos, hacerte feliz, porque solo así yo también lo sería. Creo que nunca pensaré en otra mujer. Aunque viva mil años, te recordaré y los momentos felices que pasé a tu lado”, escribía el hombre en una misiva fechada el 3 de diciembre de 1947.

La boda se celebró el 15 de abril de 1951, día en que Paschoal cumplió 20 años, en la hacienda de los padres de la novia. Tras la boda, Odileta se convirtió en ama de casa y su esposo trabajó en una tienda de textiles. Tuvieron seis hijos y otros tantos nietos y bisnietos.

Además, juntos crearon una entidad para socorrer a personas vulnerables en Votuporanga, que entregaba canastas de alimentos a madres solteras y a personas necesitadas. Según el yerno, su amor era tan grande que trascendía barreras.

“Siempre fueron empáticos, amorosos y dispuestos a ayudar a los demás, sin importar quiénes fueran, sin distinción de raza, superando los privilegios sociales. Siempre valoraron el amor propio y el amor mutuo. Y dedicaron este amor, que ambos sentían, a ayudar al prójimo”, reflexionó el yerno.

Leal compartió con el citado medio los recuerdos que entrelazaron la vida de la pareja. Para él, Odileta y Paschoal son la prueba de que las almas gemelas existen.

